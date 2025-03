God of War-komponist om Sony Santa Monica: "Jeg ville jobbet der igjen uten å nøle"

HQ

God of War og Ringenes herre: The Rings of Power-komponisten Bear McCreary har en lang karriere bak seg innen film-, kino- og spillmusikk. Etter mer enn 20 år med å lage favorittlåtene og -temaene våre, er det vanskelig å finne et univers han ikke har fått sjansen til å leke seg i.

I et nylig intervju med Gamereactor beskriver McCreary det som "an embarrassment of riches". Men da han ble spurt om det var noen samarbeidspartnere eller IP-er han gjerne skulle ha jobbet med igjen, delte han noen lovord om God of War-studioet Sony Santa Monica.

"Sony Santa Monica er definitivt blant mine favorittsamarbeidspartnere", sa McCreary. "De er bare fantastiske mennesker. I løpet av årene har de virkelig fått meg til å føle meg som en del av teamet der, selv om det er folk der som har jobbet med God of War i 20 år."

"Jeg sier til dem at jeg er en nybegynner, og de sier: "Du har jobbet her i 11 eller 12 år. Jeg er ikke en av de gamle traverne, men jeg er på vei dit," fortsetter han. "Jeg elsker å jobbe der. Jeg ville jobbet der igjen uten å nøle."

McCreary fremhevet også arbeidet med Marvel- og Star Wars-IP-ene som noen av de største høydepunktene. For noe som God of War er det imidlertid vanskelig å forestille seg spillene uten McCrearys signaturlyd. Det går rykter om at Sony Santa Monica jobber med et nytt God of War, og hvis de viser seg å være sanne, håper vi at McCreary vil være tilgjengelig for lydsporet.

Sjekk ut hele intervjuet med Bear McCreary her.