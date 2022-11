God of War: Ragnarök setter salgsrekorder for PlayStation

HQ

Som en følge av suksessen til God of War og hva utviklerne har sagt og vist av oppfølgeren er det ikke rart forventningene til God of War: Ragnarök var enorme før lanseringen den 9. november. At undertegnede bare er en av flere som mener spillet er et mesterverk gjorde bare interessen enda større, noe som har fått meget positive følger.

Sony forteller at God of War: Ragnarök har blitt det raskest selgende PlayStation Studios-spillet gjennom tidene ved å ha solgt over 5.1 millioner eksemplarer på bare fire dager. Til sammenligning satte The Last of Us: Part II den forrige rekorden med 4 millioner på tre dager, så det er ikke rart at PlayStation ikke synes det er nødvendig å lansere spillene sine på PS Plus Premium med en gang enda.