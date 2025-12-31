Godt nytt år fra spillverdenen

HQ

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo / 2020)

Dette er et spill som ikke går glipp av noen anledning til å feste, så her er det nok av fyrverkeri - selv om det kan diskuteres om dyrene faktisk setter pris på det (seriøst, spar de firbeinte vennene dine for dette). Nyttårsaften er selvsagt ikke noe unntak, og feires med et fantastisk fyrverkeri.

Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red / 2020)

Selv om det egentlig er en eldgammel kunstform, føles fyrverkeri merkelig cyber, og å se Night City innrammet av fyrverkeri føles derfor helt naturlig. En veldig kul feiring.

Final Fantasy VII: Rebirth (Square Enix / 2024)

Dette er en annonse:

Gold Saucer var ikke med i nyinnspillingen, men dukket opp igjen i oppfølgeren som en lekeplass for minispill. Og selvfølgelig må et Las Vegas-inspirert sted som dette ha fyrverkeri - som Square Enix var så snille å inkludere.

Monster Hunter: World (Capcom / 2018)

Dette er en annonse:

Bildet er ikke fra en nyttårsfeiring, men fra Spring Blossom Festival. Det er imidlertid irrelevant, for fyrverkeri mot en vakker nattehimmel er ganske likt, og Capcoms actionrollespill fortjener derfor sin plass på listen.

Persona 5 Strikers (Sega / 2020)

I et veldig koselig og typisk japansk mellomspill i det noe glemte Persona 5 Strikers ser hovedpersonene på et spektakulært fyrverkeri på en måte som formidler den unike følelsen av å henge sammen og være venner med de herlige hovedpersonene. En sekvens man kan se om og om igjen.

Pokémon X/Y (Nintendo / 2013)

Vi har sett fyrverkeri flere ganger i Pokémon-serien, men det kanskje mest minneverdige av disse var i det sjarmerende Pokémon X/Y, som på mange måter føles som det siste virkelig tradisjonelle spillet i serien.

Sea of Thieves (Xbox Game Studios / 2018)

Rare har gradvis lagt til mer innhold i Sea of Thieves, blant annet fyrverkeri som kan avfyres fra skipskanoner mens du drikker grogg og danser til piratsanger. Interaktivt, morsomt og faktisk ganske vakkert også.

Shinobi: Art of Vengeance (Sega / 2025)

Normalt utgjør fyrverkeri en risiko for å brenne fingeren eller miste et øyenbryn, ikke døden. Men så er vi heller ikke ninjaer på jakt etter en morderisk organisasjon. Det hindrer imidlertid ikke Joe Musashi (tror vi) fra å nyte utsikten og de spektakulære eksplosjonene.

Super Mario Bros (Nintendo / 1985)

Du visste at denne ville være med på listen, ikke sant? Kanskje det mest ikoniske fyrverkeriet i spillverdenen. Utallige raketter har blitt skutt opp i utallige Mario-eventyr siden den gang, men ingenting treffer like godt som dette sparsomme, men episke fyrverkeriet - som vi hadde mye moro med å finne ut hvordan det fungerte da vi var små.

Wii Party (Nintendo / 2010)

Det finnes mange spill der fyrverkeri er en del av spillopplevelsen, og kanskje det morsomste av disse kom fra Mario Party-utfordreren Wii Party, der vi i Lucky Launch måtte få raketten vår til å fly høyest mulig før den eksploderte med et høyt og spektakulært smell.

Godt nytt år, alle sammen, vi ses i 2026!