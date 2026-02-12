Gothic Remake lanseres i juni

HQ

Hvis du har ventet spent på nyheter om den kommende nyinnspillingen av Gothic 1, har vi noe hyggelig å dele. Utvikleren Alkimia Interactive og utgiveren THQ Nordic har avslørt utgivelsesdatoen for Gothic Remake, og forteller at vi vil kunne hoppe inn i rollespillet i løpet av sommeren.

Planlagt for en ankomst på PC, PS5 og Xbox Series X / S(men ikke på Nintendo Switch 2), vil Gothic Remake debutere 5. juni, noe som er litt senere enn de opprinnelige forventningene. For å markere denne anledningen har en ny trailer blitt delt som gir en smakebit av hva spillet vil tilby når det lanseres.

For mer om Gothic Remake, kan du også være interessert i vår siste forhåndsvisning av spillet, som imponerte oss sterkt da vi sist så det fra første hånd på Gamescom i 2025.