GOTY 2025: Bens mest etterlengtede spill for 2026 ... som ikke er Grand Theft Auto VI ... er Fable (igjen)

2026 tegner faktisk til å bli et utrolig bra år for dataspill og spesielt de som har interesser som ligner litt på mine. 007 First Light, Saros, Resident Evil Requiem, Forza Horizon 6, Lego Batman, Marvel 1943: Rise of Hydra, Marvel's Wolverine, Halo: Campaign Evolved... det ligger an til å bli et spesielt år, og da har jeg ikke engang tatt med det som sannsynligvis blir Gears of War: E-Day, flere Nintendo-hits, massevis av overraskelser som avsløres på kommende messer, og selvfølgelig Grand Theft Auto VI.

Hvis du spurte den gjennomsnittlige personen hvilket spill de gleder seg mest til i 2026, ville svaret sannsynligvis være Rockstars etterlengtede prosjekt, og det er på grunn av dette at vi gjenspeiler premisset vårt fra 2024 i disse artiklene, da GTA VI er for åpenbart. Så, hva er mitt nest mest etterlengtede spill for 2026? Jeg er redd for å si at vi kommer til å puste litt hopium igjen, da jeg kommer til å drysse inn litt deja vu og si Playground Games ' Fable...

Beklager, ikke beklager, men Fable er en av mine favoritt videospillserier gjennom tidene, og løftet om et nytt kapittel er intet annet enn magisk for meg. Jeg gleder meg til å vende tilbake til fantasiverdenen Albion for et oppslukende og sannsynligvis hysterisk morsomt eventyr med alle slags britiske komedier og temaer.

Så langt har jeg ikke hatt noen grunn til å tvile på noe som helst som Playground Games produserer, selv om det må tas forbehold om at studioet er notorisk kjent for å lage Forza Horizon -filmene i det siste, hvorav en ny (og stor) kommer i 2026 også. Gjør det meg bekymret for at Fable vil gå glipp av 2026? Absolutt ikke. Jeg er faktisk litt livredd for dette spillet fordi det for øyeblikket opererer litt i samme område som The Initiative's Perfect Dark, et spill der vi så et svært skulpturelt gameplay som så litt for godt ut til å være sant, før det til slutt ble bevist at dette var situasjonen... Det er ikke ofte vi hører så mye om utviklingen av Fable eller hvordan det går, vi har ikke sett mye av betydning om spillet på en stund, og verken Microsoft/Xbox eller Playground ser ut til å bry seg om å endre på det. Likevel rykker Forza Horizon 6 stadig nærmere og virker langt mer virkelig til tross for at det først ble annonsert i sommer.

Igjen, jeg er bekymret for Fable, både for at det vil bli forsinket ut av 2026 (noe som betyr at jeg må skrive en ny av disse fordømte etterlengtede spillartiklene om det om et års tid også...), men også at det kan bli skrinlagt på et tidspunkt på grunn av ren og skjær mangel på sannsynlighet for at det vil være godt nok til å lanseres. Men jeg er ikke en negativ nelly og liker ikke å tenke for pessimistisk (selv om jeg er en realist som bekymringene ovenfor beviser), så mens Fable har et lanseringsvindu i 2026, vil jeg fortsette å puste håpet mitt og forberede meg på det som vil bli et fantastisk eventyr gjennom landene på Albion, skape min egen legende og bli skrevet inn i historiens annaler som en av regionens største - eller kanskje mest onde, vi får se når vi kommer dit - helter.

Som Peter Pan: "Jeg tror på Fable! Det gjør jeg! Det gjør jeg!"

