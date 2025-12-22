GOTY 2025: Gamereactors beste actionspill

HQ

Det er den tiden på året da vi setter søkelyset på de videospillene som har imponert oss mest i løpet av kalenderåret. Noen organisasjoner og prisutdelere har allerede arrangert sine egne offisielle kåringer, og nå er det på tide for oss å dele våre egne toppvalg for 2025. Og vi begynner med actionspill.

Jepp, vi teller ned våre fem beste actionspill i 2025, og dette er titler som passer best inn i sjangeren og kategorien spesifikt, og som også har blitt lansert siden 1. januar 2025.

5. Dying Light: The Beast

Det var en kamp om denne plassen, da vi var innstilt på å ta med Monster Hunter Wilds, men med tanke på det enorme fallet fra nåde som spillet har sett siden den fantastiske lanseringen, bestemte vi oss for at det er et bedre alternativ. Techlands Dying Light -serie skiller seg kanskje aldri ut som de beste av de beste på det de gjør, men de er nesten aldri dårlige heller. Denne serien er konsekvent i høyeste grad, og det siste kapittelet, Dying Light: The Beast, utvider ganske enkelt det inntrykket. Dette spillet er uanstrengt morsomt, godt satt sammen, har en interessant historie, og alt til en rimelig pris, noe som uten tvil gjør det til et av de bedre actiontilbudene i 2025.

Dette er en annonse:

4. Borderlands 4

Teknisk sett sviktet Borderlands 4 mange av oss, men utover den dårlige ytelsen og optimaliseringen er det et spill som faktisk skiller seg ut og imponerer av en rekke grunner. Etter noen få, men stabile utgivelser fra Gearbox, inkludert det ganske middelmådige Borderlands 3, kom Borderlands 4 og serverte en viltvoksende og kompleks actionopplevelse fullpakket til randen med all slags looter-shooter-godhet. Med flere og lovende karakterarketyper å mestre, god og mer raffinert humor, tonnevis av byggemuligheter, og alt sammen i en morsom åpen verden, gjorde Gearbox nok riktig for at Borderlands 4 skulle imponere.

3. Dommedag: Den mørke middelalderen

Doom: The Dark Ages nådde ikke de samme astronomiske høydene som Doom og Doom Eternal, men det er fortsatt et Doom -spill, og det betyr at det er bedre enn mye som har blitt presset ut i 2025. Som en prequel, men med utallige oppgraderinger og ekstra verktøy som fikk det til å føles som neste kapittel i historien, tok The Dark Ages oss inn i en mer middelaldersk setting for en spennende actiontur som aldri en gang pumpet bremsene. Et lynraskt spill kombinert med et heavy metal-soundtrack og fantastiske kulisser gjør Doom: The Dark Ages til en av de beste rene actionopplevelsene du kan få i hendene i år.

Dette er en annonse:

2. Hades II

Med tanke på tilstanden Hades II befant seg i da det ble lansert i Early Access-tilstand i 2024, var det egentlig aldri noen tvil om at den tidligere så kritikerroste tittelen ikke ville havne på diverse prislister da det kom for fullt. Nå er vi i slutten av 2025, og Supergiants actionoppfølger skiller seg ut blant de aller, aller beste igjen, og den eneste grunnen til at vi har det på andreplass i denne kategorien, er at vinneren kom ut av intet og tok oss fullstendig med storm. Hades II er en fantastisk oppfølger og et spill du ikke må gå glipp av, en ekte Game of the Year-kandidat og uten tvil en av de beste actiontitlene i 2025 også.

1. Shinobi: Hevnens kunst

2025 som Ninjaenes år har ikke bare vært fantastisk for Ninja Gaiden fans, da Sega brukte perioden til også å glede utallige folk med Shinobi: Art of Vengeance, et etterlengtet nytt kapittel i den berømte serien. Mens noen av disse tilbakevendende klassikerne får en middelmådig mottakelse, var Lizardcubes prosjekt langt fra middelmådig, og serverte i stedet det vår ninjaentusiast Jonas beskriver som et av de fineste ninjaspillene gjennom tidene. Denne retro-fusionerte herligheten fanget magien i Shinobi og vekket den til live igjen med et blankt og friskt malingsstrøk, og beviste nok en gang at disse ikoniske hitene fra fortiden fortsatt har en plass i moderne spill når de får den rette omsorgen og oppmerksomheten. Hvis du liker action og til og med tøffe plattformspill, er Shinobi: Art of Vengeance et must å spille i 2025.