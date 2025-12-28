GOTY 2025: Gamereactors beste flerspillerspill

HQ

Når det gjelder videospill, opererer de fleste i en håndfull unike kategorier, noe som betyr at når vi setter søkelyset på det beste av gjengen for Game of the Year-artikler, kan det bli litt repeterende. Nå som vi snart skal fremheve våre favorittspill innen flerspiller-, samarbeids- og festspill, krysser vi disse turbulente farvannene ved å bare velge spill som passer inn i hver hovedkategori først, alt for å sikre at vi gir et bredt utvalg av spill den æren de fortjener. Så av hensyn til de beste flerspillertitlene i 2025, ikke forvent å se Split Fiction eller Lego Party, selv om du kan tilskrive begge deler noe enkelt som flerspillerspill.

På samme måte har vi som alltid basert valgene våre på spill som har blitt lansert dette kalenderåret, så alt som kom fra 1. januar 2025 er kvalifisert.

5. Omkamp

Vi hadde Rematch som en av våre beste sportstitler i 2025, og det med rette, det leverte en eksepsjonell og ny vri på formelen for virtuell fotball. Men vi fremhever det også her fordi det også er en av de fineste rene flerspilleropplevelsene i 2025. Sloclaps hit er et godt eksempel på et sluttprodukt av topp kvalitet som kombinerer intrikat spilldynamikk og detaljert strategi med tett lagsamhold for å skape øyeblikkelig fornøyelig og tilfredsstillende flerspilleraction som få andre sportsspill i år kan konkurrere med. Leter du etter en måte å slå deg sammen med venner i ferien? Da trenger du ikke lete lenger, for du kommer til å ha det kjempegøy med Rematch.

4. Dune: Awakening

Folkene på Funcom hadde en enorm utfordring foran seg da de skulle ta Frank Herberts sci-fi-verden og gjøre den til et interaktivt fristed, men de tok oppgaven på strak arm og leverte den med bravur. Dune: Awakening er en frisk variant av Dune -formelen, men med mange kjente figurer og troper som gjør at verdenen føles umiddelbart minneverdig og verdig å bruke tid på. Enten du elsker eller hater RPG-spill med åpen verden, er dette spillet et flott alternativ for de som ønsker en oppslukende og krevende tur til Arrakis, for å nyte den stekende solen, unngå blodtørstige leiesoldater og flykte fra jordskjelvende sandormer.

3. Sonic Racing: Crossworlds

Vi feiret Sonic Racing: Crossworlds som vårt beste racingspill i 2025, men vi kunne ikke la være å ta det med på denne listen også, ettersom den fantastisk raske og fargerike kartraceren til og med er en av årets beste flerspilleropplevelser. Selv om det har et fungerende enspillersystem, når Crossworlds nye høyder når du omfavner flerspillerdelen og ønsker å ta med deg handlingen utenfor ditt eget hjem for å konkurrere og kjøre mot andre fra hele verden. Er det hektisk og ekstremt? Uten tvil. Men det er også djevelsk morsomt og et av de beste flerspillerspillene i 2025.

2. Arc Raiders

Mange vil hevde at Arc Raiders er det beste flerspillerspillet i 2025, og det er absolutt noe i denne påstanden. Men mange kan synes at ekstraksjonsskytespilloppsettet er litt vanskelig å svelge, og dermed glir den ellers eksepsjonelle tittelen fra Embark Studios ned på andreplass. Det skal likevel ikke forringe dette flerspillerspillets genialitet, for det er uten tvil det beste ekstraksjonsskytespillet vi har sett til nå, takket være førsteklasses skytespill, utfordrende fiender, omfattende mekanikk og spillfunksjoner, og et ofte morsomt kommunikasjonssystem. Hvis disse spillene i det hele tatt vekker interessen din, er Arc Raiders et must-play i 2025.

1. Battlefield 6

Og til slutt har vi et spill som hadde så mye å gå på, men som leverte i fabelaktig grad. Battlefield Studios' Battlefield 6 er kanskje det beste Battlefield -spillet på over et tiår, med fantastisk skytespill, tonnevis av moduser og kart, utallige våpenalternativer, utmerket ytelse og optimalisering, og alt i en pakke som til og med inkluderte en (riktignok svak) kampanje og siden til og med en gratis Battle Royale-opplevelse også. Battlefield 6 er det ultimate flerspillerspillet i 2025 og er for første gang på mange år milevis foran sin nærmeste konkurrent i Call of Duty -serien. Hvis du ikke allerede har gjort det, bør du prøve dette spillet, for du vil ikke bli skuffet.