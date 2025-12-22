GOTY 2025: Gamereactors beste kampspill

HQ

Kampspill er en av de mest universelt elskede opplevelsene du kan dele med en venn i sofaen. Å banke snørr ut av hverandre uten å risikere en hodeskade (med mindre det kanskje går for langt), kampspill har gitt oss store oppturer og nedturer i flere tiår, og viser ingen tegn til å stoppe. I år har vi kanskje ikke like mange knallere som tidligere år, men vi har fortsatt noen prismestere for 2025, og de er som følger :

5. Absolum

Du kommer kanskje ikke til å banke opp vennen din i Dotemus action-brawler, men du kommer i stedet til å slåss sammen med dem. Det er ikke et tradisjonelt 2D- eller 3D-kampspill i den forstand, men Absolum er så bra (og kampspill har vært så tørre i år) at vi ikke kan unngå å sette det på listen vår. Kombinasjonene du kan utføre er morsomme og varierte, den visuelle stilen er unik og nydelig, og spillet i seg selv er bare en fornøyelse, spesielt i co-op, da det føles som om du er tilbake ved arkademaskinene igjen, klar til å stikke av med vennen din for å tigge foreldrene dine om én mynt til.

4. Capcom Fighting Collection 2

Selv om det er litt juks å sette en samling gamle spill opp på topplisten vår her, har The Game Awards også gjort det, og derfor unndrar vi oss skylden ved å legge den på kjære gamle Geoff. Når det er sagt, er Capcom Fighting Collection 2 faktisk en veldig god blanding av klassiske fightere fra slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, ompakket for å bli brakt til et moderne publikum. Jeg hadde ikke gitt de fleste av disse en sjanse på tidspunktet for den opprinnelige utgivelsen, da jeg var for ung til en kontroller, men å få gi dem en sjanse nå er en absolutt eksplosjon. Synd at Mortal Kombat ikke kunne gi sine gamle spill den samme æren.

3. Hunter x Hunter: Nen x Impact

Kanskje det er fordi jeg endelig fikk sett Hunter x Hunter for et år siden, men jeg ble veldig begeistret da jeg så at anime-hiten fikk nytt liv med et kampspill som ble utgitt i år. Spillelisten er ganske enkel, og nettkoden er ikke så bra hvis du bare er ute etter nettkamper, men hvis du samler noen venner, kan du se frem til noen morsomme, fartsfylte slagsmål der Gon, Killua, geita mi Leorio og flere andre kjemper mot noen av sine dødeligste fiender og mot hverandre.

2. Fatal Fury: Ulvenes by

Det har kanskje ikke samme tilstedeværelse som Street Fighter, Mortal Kombat og Tekken i dag, men Fatal Fury: City of the Wolves er en utrolig tilbakekomst til denne tidligere fraværende serien. Den stilige grafikken, det raske og stramme gameplayet og det tilfredsstillende enspillerinnholdet holdt oss engasjert gjennom hele tiden. De ekstra karakterene kan ha vært litt hit eller miss, men det ser ut til at SNK virkelig traff en vinner med den siste Fatal Fury. Vi får håpe at vi ikke trenger å vente i 20 år til på neste utgivelse.

1. 2XKO

Det er kanskje litt overmodig å plassere et spill med tidlig tilgang øverst på en av listene våre, men Riot Games gjorde det umulige med 2XKO: det fikk meg til å like et League of Legends-spill. 2XKO er en fenomenal tagfighter som er like rask å lære som den er rask til å vise deg hvor mange timer du må gå før du er en mester. Det legger ikke fingrene imellom, og likevel er det så utrolig engasjerende at du kan bli banket opp igjen og igjen i rangerte lobbyer og fortsette å komme tilbake for mer. Spillerstallen er superliten, men med karakterer som føles så forskjellige fra hverandre, kan du ikke klandre Riot for at de ikke kommer ut av porten med en spillerliste på over 30 karakterer. Over tid vil de spillbare karakterene vokse, og det ser ut til at 2026 vil være en kamp mellom 2XKO og Marvel's Tokon: Fighting Souls for topplasseringen på denne listen.