GOTY 2025: Gamereactors beste kooperative spill

Du har kanskje lagt merke til at vi i år har delt flerspillerkategoriene våre i to. Den ene fokuserer mer på konkurransesiden, mens vi her snakker om co-op-spill. Spill der du fortsatt kan ha lyst til å slåss med vennen din, men det er mer på grunn av deres inkompetanse enn formålet med spillet. Ettersom vennskapsspill fortsetter å dominere Steam-butikken og TikTok-trender, ser det ut til at vi er i en ny tidsalder for co-op-spill. Men hvilke spill fortjener virkelig sine plasser blant årets beste? La oss finne ut av det.

5. RV There Yet?

Noen spill designet for å trekke inn et publikum raskt gjennom TikTok og Instagram får meg allerede til å tenke at utviklerne faller litt for mye på slop-siden i friendslop. Men selv om jeg om et halvt år ikke bryr meg om begrepet lenger, lar RV There Yet? oss i det minste gå ut med et smell. Du og noen venner må ta en bobil gjennom en farefull offroadbane for å få den tilbake på motorveien. Sigaretter, øl og funky hatter finnes over alt i dette rollespillet om en far med stor mage. Det er kanskje ikke selve innbegrepet av vennskapslop, og det byr kanskje ikke på så mye innhold, men det skiller seg ut som en god latter å ha sammen med venner.

4. Grounded 2

Det er kanskje fortsatt i early access, men Obsidians overlevelsesoppfølger viser seg allerede å være et stort (eller lite) steg fremover. Grounded var en vinnende formel for co-op, og det fortsetter i oppfølgeren. Selv om du kan spille solo i Grounded 2, ville du ikke få meg til å vandre rundt i de enorme skogsområdene alene, der gigantiske edderkopper venter.

3. Elden Ring: Nightreign

Det er fortsatt litt vilt at vi har et FromSoftware-spill, med Elden Ring i tittelen, ikke mindre, som ligger i de beste samarbeidsspillene i 2025. Hvem skulle ha trodd, eh? Vi burde egentlig ha forventet så mye, med tanke på FromSoftwares merittliste, men formelen til Elden Ring: Nightreign var enda bedre enn forventet. Det er uendelig morsomt å ta på seg den vridde versjonen av Lands Between sammen med venner. Det er få ting som er bedre enn å ta ned en sjef som har gitt deg timevis med problemer, men en slik følelse er å gjøre det med venner ved din side. Sug på den, Darkdrift Knight.

2. Peak

Kan ikke ha en samarbeidsliste uten å snakke om kongen av venneslop. Det er en bjørnetjeneste å assosiere Peak med ordet slop på noen som helst måte, for selv om spillet er litt buggy her og der, er Aggro Crab Games og Landfall Games' samarbeidende klatrespill en fryd å spille. Å klatre opp et fjell med vennene dine kan være like morsomt som det er givende, og inkluderingen av merker som prestasjoner, som låser opp biter av utstyr for speiderne dine, gjør at hver utfordring føles som den er verdt å gjøre. De fleste lignende spill gir deg rundt et par timer med moro, men Peak kan vare i dusinvis av timer uten å føles kjedelig. Det er en samarbeidsopplevelse som føles som om den alltid har vært der og alltid skal være ved vår side. En test av vennskap like mye som det er en måte å styrke dem på.

1. Split Fiction

Selv om Peak er en fenomenal samarbeidsopplevelse, kan det ikke helt måle seg med det Hazelight har klart å oppnå med Split Fiction. Nok en gang har teamet med base i Stockholm tenkt på hvordan de kan få en ren samarbeidsopplevelse til å skinne, og det er nettopp det de har gjort. Split Fiction er kanskje ikke like hjerteskjærende som It Takes Two, men kreativiteten i spillmekanikken er intet mindre enn et underverk. Hazelight fortsatte å imponere oss med den ene leken etter den andre, og selv om du er begrenset til bare to spillere i Split Fiction, vil du og en venn, partner, familiemedlem eller hvem det måtte være garantert ha det kjempegøy.