GOTY 2025: Gamereactors beste partyspill

Det er en kunst å lage festspill. Det er det virkelig. Det kan virke så enkelt som å gi fire spillere en kontroller og la dem skape sitt eget blodbad, men det er mye mer komplekst enn som så. Partyspill krever en blanding av avslapping og konkurranse, en spillbarhet som gjør at du plukker dem opp igjen og igjen, og en evne til å krysse generasjonsskiller ved å være spillbare for alle aldre. Det kan være vanskelig å få til, men hvis du er på utkikk etter de beste spillene du kan dele med familie og venner i år, har vi samlet våre fem beste partyspill i 2025.

5. Sonic Racing: Crossworlds

Jeg skulle ønske jeg kunne ha satt Garfield Kart her. Se på det som en æres sjette post på listen, hvis noe slikt eksisterer. Sonic Racing: Crossworlds har det imidlertid slått. En virkelig intuitiv kartracer som gir det største navnet i sjangeren en kamp om pengene fra et rent racingperspektiv. Som festopplevelse er det også en fest, og bør definitivt være på listen din hvis du begynner å bli lei av en viss rørlegger.

4. Just Dance 2026 Edition

Just Dance føles noen ganger som om kvaliteten kan avhenge av hvilket år vi har hatt med popmusikk. Det viser seg at 2025 har vært et knallår for pop, akkurat som 2024 var det før det, og derfor føles det helt riktig å ta en boogie hver gang en ny Just Dance kommer ut. Det beste med Just Dance er hvor tilgjengelig det er. Det er bare å reise seg opp med en kontroller i hånden om nødvendig og følge koreografien på skjermen. Nesten alle kan være med, og som alle som har spilt før vil innse, er dansing faktisk en ganske god treningsøkt også.

3. Jackbox Partypack 11

I likhet med Just Dance er Jackbox en annen serie som kommer med jevne mellomrom. Men Jackbox Games gir nå ut en utgivelse annethvert år, og kvaliteten i de siste Party Packs vises virkelig. Suspectives er et flott deduksjonsspill, Hear Say har en flott gimmick som føles som om den brukes til sitt fulle potensial, og Doominate er et veldig morsomt Quiplash-lignende spill som lar deg bli så kreativ som du vil. Det er imponerende at 11 Party Packs i Jackbox fortsatt slår det ut av parken, og disse spillene forblir kongen av mobilbaserte festopplevelser.

2. Mario Kart World

Det er vel egentlig ikke en hjemmefest uten Mario Kart? I årevis har vi vært avhengige av den umiddelbare klassikeren Mario Kart 8 for å holde oss i gang, men i år fikk vi endelig det neste bidraget i den elskede Kart Racing-serien, og selv om Garfield Kart og Sonic Racing kanskje har gjort sitt beste for å ta det ned, føles Mario Kart fortsatt som den ypperste opplevelsen, spesielt når det kommer til fest. Alle kjenner Mario, og derfor er alle villige til å prøve spillet. Legg til nye racingstiler og en åpen verden, og du har sørget for at folk samles rundt sofaen og gråter over blå skjell i årene som kommer.

1. Lego Party

Selv om Mario Kart World er et strålende partyspill, har det ikke ordet party i tittelen, så det kan ikke vinne. Spøk til side, Lego Party tar topplasseringen her fordi det tar et skudd på kongen og ikke bommer. Lego Party har et stort antall vanedannende minispill, intuitivt spill og viser seg å være massevis av moro. Det er også et visst ferdighetsnivå lagt til Lego Party, noe som betyr at du ikke bare ber om at flaks blåser din vei som du er i Mario Party. Likevel kan Lego Party fortsatt inneholde øyeblikk av absolutt morsomhet og kaos, slik at du kommer tilbake igjen og igjen. Her håper vi at vi ser flere Lego Party-spill i fremtiden, og bygger videre på dette utmerkede grunnlaget.