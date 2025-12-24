GOTY 2025: Gamereactors beste plattformspill

HQ

Vi er godt i gang med vår Game of the Year-dekning for 2025, med noen viktige kategorier allerede bak oss. Men neste gang er en som ofte blir oversett ved noen av de større prisutdelingene, ettersom vi bruker litt tid på å sette søkelyset på de beste plattformspillene i 2025. Jepp, vi teller ned fem av de beste spillene som passer til å bli plassert i plattformspillkategorien, og gutten er det noen tunge hits dette kalenderåret.

I likhet med våre tidligere valg, har spillene som er valgt her, alle blitt lansert siden 1. januar 2025, så ikke forvent å se noen overraskelser fra desember 2024 på denne listen.

5. Bionic Bay

Du har kanskje oversett Psychoflow og Mureena Oys Bionic Bay, fordi det ikke helt har det samme store navnet eller utvikleren knyttet til seg. Men det er ærlig talt litt skuffende, for det er kanskje årets fineste rene plattformspill. Dette er et spill som handler om å navigere gjennom et nivå proppfullt av farer og farer ved hjelp av en rekke flytende bevegelsesteknikker, og det er innstilt på en slik måte at det oppmuntrer til speedrunning og til å fullføre oppgaven så raskt som mulig. Hvis du elsker alt som utgjør et plattformspill, er Bionic Bay absolutt verdt å sjekke ut.

4. Shinobi: Hevnens kunst

Vi fremhevet Shinobi: Art of Vengeance som vårt beste actionspill, noe Lizardcubes anerkjente tittel med rette fortjener, men vi plasserer det også her fordi det også hører hjemme i kategorien plattformspill. Dette spillet er alt det retro- og action-plattformspillfans elsker. Det er intenst og tøft, fartsfylt og flytende, spennende og nervepirrende, enten du er låst fast i utfordrende kamper eller flipper rundt på de ulike nivåene. Shinobi: Art of Vengeance skiller seg ut som det kanskje beste ninjaspillet i 2025, noe som er litt av en bragd med tanke på den hæren av alternativer som Ninja Gaiden presenterte...

3. Donkey Kong Bananza

Nintendo Switch 2 -porteføljen har ikke vært så sterk siden den hybride etterfølgerkonsollen gjorde sin ankomst, med en tydelig mangel på spill som kan beskrives som en-av-en. Men det beste av dem alle ser ut til å være plattformspillet Donkey Kong Bananza, en episk reise sentrert rundt den mektige apen som tar ham med til alle slags spennende riker og landområder mens han pumper seg dypere og dypere mot planetens kjerne. Bananza er lett å plukke opp og elske, uanstrengt å sette pris på og perfekt for alle fans og aldre, og det er kanskje det beste symbolet på plattformspill i 2025.

2. Hollow Knight: Silksong

Vi har måttet vente lenge, lenge på at Team Cherry skulle debutere med oppfølgeren til sitt kritikerroste spill, men endelig ble dette en realitet i 2025 da Hollow Knight: Silksong ble lansert. Spillet er i bunn og grunn et Metroidvania-spill, og det er virkelig et actionfylt plattformspill som kombinerer stramme og spennende bevegelser og hoppende gåter og utfordringer med utmattende og straffende kamper, noe som gir en overveldende, men givende opplevelse som få kan matche. Det har ikke sikret seg førsteplassen på listen vår, for på samme måte som Astro Bot i 2024, er det et annet plattformspill å trekke frem som gir glede og undring på en måte som få kan matche.

1. Delt fiksjon

Hvem andre, ikke sant? Når det gjelder plattformspill i et år da Hazelight har et nytt prosjekt å presentere for verden, føles det nesten sikkert at det svenske laget vil stikke av med trofeer i denne kategorien, og vi har ingen grunn til å foreslå hvorfor de ikke skulle gjøre det. Split Fiction Split Fiction er uten tvil et av de beste spillene i 2025, og selv om det kanskje ikke matcher det unike temaet til It Takes Two, oppfyller den sjangerhoppende, rikevekslende samarbeidssuksessen alle de riktige kriteriene når det gjelder videospill som er morsomme, herlige og perfekte for alle fans og aldre. er det beste plattformspillet i 2025, og hvis du ikke har hatt sjansen til å spille spillet ennå, bør du finne tid til å sette deg ned med en venn eller et familiemedlem i julen for å gjøre det, for du kommer ikke til å angre på det.