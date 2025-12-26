GOTY 2025: Gamereactors beste racingspill

HQ

Vi er et godt stykke gjennom vår årlige Game of the Year-dekning, men vi har fortsatt mange kategorier å diskutere. Et slikt eksempel er dagens fokus, da vi ser spesifikt på racingspill, og bygger videre på vår tidligere teaser da vi snakket om de beste sportsspillene i 2025 for et par dager siden.

Nok en gang er alle valgene våre basert på spill som har blitt lansert dette kalenderåret, siden 1. januar 2025, så ikke forvent noen overraskelser fra desember 2024 her.

5. Wheel World

Vi begynner denne listen med indiegleden fra Messhof. I motsetning til mye av det som kommer, handler ikke dette spillet om racerbiler og -kjøretøyer, men snarere om tråsykler, alt i en samling unike biomer. Wheel World foregår i et syklistparadis og følger en ung syklist ved navn Kat som slår seg sammen med en eldgammel sykkelånd i et forsøk på å konkurrere med andre syklister og til slutt redde universet. Med flott og enkel sykkel- og racingmekanikk, en helt unik premiss og visuell estetikk, og sære og minneverdige karakterer, er dette et av de fineste indiespillene i 2025.

4. Mario Kart World

Det føles nesten surrealistisk å si at i et år hvor det kommer et nytt Mario Kart, er det ikke sesongens desidert beste racingspill. Men dette er tilfellet med Mario Kart World, ettersom spillet leverte en polariserende åpen verden og en mer begrenset innholdsrikdom sammenlignet med giganten Mario Kart 8 Deluxe. Det stakk ikke av med sjangeren i det hele tatt, men det er fortsatt Mario Kart, og det betyr at du får en raffinert og presis kartingopplevelse som er uanstrengt enkel å plukke opp og spille, og et spill som er en fryd for alle aldre og evner. Tidløst, kan du si.

3. Kirby Air Riders

Det er en av de merkeligste kartracingopplevelsene vi noen gang har opplevd, men det betyr ikke at det er en dårlig opplevelse på noen måte. Etter å ha styrt Super Smash Bros. Ultimate i årevis, er Masahiro Sakurai tilbake med en oppfølger de færreste ville ha bedt om, men som drypper av den personligheten og sjarmen vi forventer av den legendariske japanske utvikleren. Kirby Air Riders er en bisarr kombinasjon av gokartracing, slagsmål og partyspill, og selv om det kanskje ikke er for alle, er det noe helt spesielt når det klikker.

2. Assetto Corsa Rally

Med tanke på den ujevne naturen til rally-subsjangeren de siste årene, hadde folkene på Supernova Games Studios en mektig stor oppgave foran seg når det gjaldt å få ting tilbake på det alvorlige sporet med Assetto Corsa Rally. Og selv om dette spillet bare er et Early Access-prosjekt som vil fortsette å bli utvidet og raffinert i årene som kommer, er basisutgaven allerede overbevisende og detaljert nok til å gi oss et enormt håp og tro på den endelige komplette varianten. Med en levende grafikk av høy kvalitet og en krevende og utfordrende kjøreopplevelse har Assetto Corsa Rally alle de viktigste egenskapene og kjennetegnene som skal til for å bli en av tidenes beste rallysim-titler. Og det kommer bare til å bli bedre, så følg med, for du vil sannsynligvis se dette prosjektet dukke opp mye mer i fremtiden.

1. Sonic Racing: Crossworlds

2025 har vært året for gokartracing, og av de mange spektakulære alternativene som har blitt servert, er Segas alternativ det som skiller seg ut i flokken. Sonic Racing: Crossworlds så ut til å kunne bli overkjørt og glemt i kjølvannet av et nytt Mario Kart, men i stedet fant det sitt eget fotfeste og ble den fremste utfordreren takket være den fartsfylte handlingen, det brede utvalget av figurer, baner og gokarter og den utmerkede flerspillerstøtten på tvers av plattformer. Dette er virkelig den beste og mest spennende kartraceren i 2025, og det er et must for alle som liker racing som sjanger.