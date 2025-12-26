GOTY 2025: Gamereactors beste Roguelike

HQ

Roguelikes er et enormt marked i dag. Folk elsker tanken på at hver runde byr på noe nytt, og alle slags undersjangre kombineres for å skape de roguelikes vi kjenner i dag. Det å være en skurk har vokst seg så stort at vi i år tenkte at vi burde hedre det med en egen kategori. Det er vanskelig å velge ut bare fem roguelikes som har imponert oss i år, men her er våre beste fra 2025. Det er verdt å merke seg at mange av disse spillene lanseres i Early Access, og vi fokuserer derfor kun på fullstendige utgivelser her.

5. Cloverpit

Cloverpit kan kanskje best beskrives som en del Balatro, en del Inscryption. Men egentlig bør du ikke prøve å beskrive det, og du bør bare spille det i stedet. Denne spilleautomaten er full av atmosfære som lar deg gamble med livet ditt uten at du trenger å sette en kule i en revolver og plassere den ved siden av hodet ditt. Det er en briljant avstikker fra det vi ofte forventer av dagens action-roguelikes, men bare fordi du ikke må slå og sparke guder, betyr ikke det at det ikke er like avhengighetsskapende.

4. Fortapt i tilfeldigheter: Den evige dø

Jeg synes alltid det er litt rart når et spill fremstår som så tydelig inspirert av et av de beste i sin sjanger. Vi kommer vel bare til å finne det som mangler i forsøket på å gjenskape det vi elsker? Det er ikke tilfelle med Lost in Random: The Eternal Die. Stormtellers action roguelike bærer sin Hades-inspirasjon på ermet, men spillets gameplay, bossdesign og verden trakk meg inn og nektet å gi slipp. Det tar kanskje ikke uendelig mange timer å ta knekken på Mare the Knight, men den tiden vi brukte på The Eternal Die var utrolig morsom.

3. Ball x grop

Dette spillet som kommer inn på nummer 3, bør vise deg hvor sterkt dette året har vært for roguelikes. Ball x Pit er en briljant overlevelses-roguelike der du sprenger deg gjennom horder av fiender, og som setter opp sine egne regler bare for å bryte dem på den mest fantastiske måten. Det er rett og slett vanedannende, med massevis å låse opp og mye å gjøre i løpet av tiden du bruker på spillet. Fra karakterer til bygninger, du vil komme tilbake igjen og igjen for å kjempe deg gjennom et nytt løp. Hvis du ennå ikke har spilt dette spillet, tror vi du kommer til å kose deg...

2. Absolum

Absolum sjarmerte først spillere med sin håndtegnede estetikk, og blåste bort selv de høyeste forventningene da det endelig kom på markedet. Kampene føles raske og flytende. Verdenen er engasjerende og spennende. Grafikken er nydelig detaljert og understøttes av et fantastisk lydspor. Absolum føles som om det bringer ideen om beat 'em ups tilbake på en måte vi ikke har sett på mange år, og i et hvilket som helst annet år ligger det sannsynligvis på topp her, i det minste etter vår opptelling.

1. Hades II

Absolum måtte dessverre komme samtidig med Hades II. Et av årets best anmeldte spill og et av tidenes beste roguelikes. Supergiant så ut som om de allerede hadde gitt oss sitt magnum opus med det originale Hades, og selv om det finnes fans som foretrekker det første spillet, gir Hades II deg en opplevelse du kan nyte like mye med massevis av mer innhold. En triumf av en oppfølger og et enkelt valg for årets beste roguelike, selv med så hard konkurranse.