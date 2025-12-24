GOTY 2025: Gamereactors beste RPG

HQ

I dag er begrepet rollespill bredere (og dermed mer uklart) enn noen gang, og neste år må vi kanskje vurdere å dele denne kategorien mellom vestlige rollespill og japanske rollespill, eller JRPG-er. Det finnes også undersjangre som actionrollespill eller datarollespill som kanskje fortjener sin egen plass. Men all denne refleksjonen er bare for å legge til at rollespill, uansett art, er mer produktive og varierte enn noensinne, og har gitt oss fantastiske historier, liv å utforske og idealer å forfølge. For mange er det selve grunnen til at de spiller dataspill.

I denne oppsummeringen har vi listet opp det vi mener er årets fem beste titler som passer til definisjonen av rollespill, og vi har vært nødt til å utelate nye utgivelser eller remastrede gjenutgivelser som, selv om de fortjener heder og ære, ikke er originale nok til å komme med på vår endelige topp fem-liste. Når det er sagt, dette er Gamereactors RPG-er fra 2025 :

Hederlig omtale

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Dens tilbakekomst har vært mer enn velkommen, men vår retur til Cyrodiil har ikke vist oss noe vi ikke allerede har sett for to konsollgenerasjoner siden - mye mer uskarpt, vel å merke.

Dette er en annonse:

Avowed - En frisk og frenetisk fantasy, full av magi, monstre å beseire og eventyr å oppleve sammen med minneverdige følgesvenner. Problemet med Avowed er at det nesten utelukkende fokuserte på kamp og utforskning, og overså de andre systemene som gjør opplevelsen til en unik reise.

Monster Hunter Wilds - Rart, ikke sant? Monster Hunter er nesten det omvendte tilfellet av Avowed: Det har alle systemene som skal til for å skape en rollespillfortelling man bare må ha, drevet av et omfattende system med karakterprogresjon og økende vanskelighetsgrad i spill, teknikk og fiender. Men denne friheten er bare en luftspeiling for en fortelling med mindre dybde enn gårsdagens regnpytt, og der du bare lever for å gå ut igjen og jakte på en større og mer dødelig insekt enn den forrige. Det finnes ingen historie, ingen motivasjon. Det er kult å slå en gigantisk ildspyende kalkun med idiotisk store våpen, ja, men (jeg gjør en Jedi-håndbevegelse) dette er ikke det rollespillet du leter etter.

5. Clair Obscur: Ekspedisjon 33

"Du igjen?" Vel, jeg er redd for det. Selv om definisjonen av Sandfall Interactives nå flerfoldige prisbelønte debuttittel passer inn i flere kategorier, gjør karakterprogresjonssystemet, kampstatistikk-tabellene og den styrte fortellingen, men med noen små beslutningskrefter, at det også er en kandidat til Gamereactors Game of the Year i kategorien beste rollespill. Det er imidlertid andre som har gjort en bedre jobb med å levere denne følelsen av "å være den du velger å være".

Dette er en annonse:

4. Pokémon Legends: Z-A

Hei, vent et øyeblikk! Legg ned faklene og høygaflene et øyeblikk og hør på mine grunner for å plassere denne delen av verdens mest lukrative IP over Expedition 33. Pokémon Legends: Z-A er ikke det beste spillet grafisk. Det har ikke bedre historiefortelling enn det nevnte spillet, og det har heller ikke så rike spill- og kampsystemer (selv om det her må sies med nøling i stemmen). Men det er Pokémon, og det betyr fortsatt, 30 år etter de originale Red / Blue-eventyrene, at du er i et spill der du er den absolutte hovedpersonen i historien, og du kan nærme deg den som du ønsker.

Du har til rådighet en haug med skapninger med fantastiske krefter som samhandler med omgivelsene, med hverandre, og som også utvikler seg og utvikler seg (og mega-utvikler seg!). I tillegg kan du kjempe mot andre menneskelige trenere som også lever sitt eget eventyr i Lumiose City, og som møysommelig og møysommelig har trent opp Pokémonene sine. Kanskje er den nåværende formelen sliten og trenger mye (mye, mye) mer oppmerksomhet fra Game Freak og Nintendos utviklingsteam, men det er ingen tvil om at dette er et av årets mest solide rollespill.

3. Tainted Grail: Avalons fall

Det har glidd under radaren til de fleste, inkludert Game of the Year-kandidater på de store gallaene, men her skal vi bryte en lanse for Tainted Grail: Avalons fall. Tilpasset fra brettspillet fra 2019 har vi her en litt mer beskjeden versjon av det som kan defineres som en krysning mellom The Witcher og The Elder Scrolls, riktignok basert på Arthur-legenden og keltisk overlevering. Utfordrende kamper, en verden som forandrer og former seg selv basert på valgene du tar, og en virkelig herlig grafikk. Hvis denne skjulte perlen fremdeles er ukjent for deg, bør du gå til PC-en eller konsollene dine (PS5 og/eller Xbox Series) og prøve det. Du vil takke oss neste år.

2. Spor i himmelen 1. kapittel

Hadde det vært en entydig kategori for de beste JRPG-ene i 2025, ville nyinnspillingen av The Legend of Heroes: Trails in the Sky utvilsomt ha ligget på toppen. Trails in the Sky 1st Chapter er ikke bare en ny versjon av et av de beste JRPG-spillene som noensinne er laget fra bunnen av: Det har også gjort seg fortjent til å toppe listen som det beste turbaserte rollespillet, og det er et løfte om å gjenopplive en av sjangerens beste serier for en ny generasjon spillere. En omfattende, kompleks og velskrevet historie som henger sømløst og djevelsk sammen med de mange oppfølgerne, parallellseriene og spin-offene - og alt foregår innenfor en tidslinje på bare noen måneder eller år! Det er egentlig helt sprøtt. Trails in the Sky utnytter den "tekniske økonomien" i et JRPG til å levere enestående ytelse, en minneverdig historie (som bare så vidt har begynt) og en karakterutvikling som ikke ligner noe annet i spillverdenen. Så beistete er det.

1. Kingdom Come: Deliverance II

Det første Kingdom Come: Deliverance var allerede selve symbolet på hva det vil si å være et rollespill: Absolutt frihet til å ta karakteren din og bygge ham som du vil, til å utvikle deg gjennom historien som du vil, når du vil ... eller hvis du vil. Warhorse visste at Henry of Skalitz fortsatt kunne være så mye mer, og denne oppfølgeren minner oss hvert minutt vi tilbringer i det om hvor vanskelig, krevende og spennende middelalderen kan være. Vil du smi et våpen? Du kommer til å trenge timer på å skaffe materialene, og deretter lære deg den riktige teknikken for å forme metallet i en smie og herde det. Og så polere det, vedlikeholde det. Du må ta vare på utstyret ditt, omdømmet ditt, eiendelene dine, andres eiendeler.... Alt, absolutt alt i dette spillet, står til din disposisjon, og du kan håndtere det etter eget forgodtbefinnende, men du må alltid være klar over at du befinner deg i en tid der forbrytelser betales med mye gull ... eller med livet ditt. Du bestemmer alt sammen med Henry, og det er derfor Kingdom Come: Deliverance II fortjener, mer enn noe annet, å sitte på tronen over årets RPG-er.