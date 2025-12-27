GOTY 2025: Gamereactors beste sim-strategispill

HQ

Sim-Strategy er en litt merkelig kategori, ettersom du samler mange veldig forskjellige spill i én. Men i et år der noen franchiser har nådd nye høyder, mens andre har gått på en uventet smell, tar vi en titt på hvilke simulatorer og strategispill som har imponert oss mest i år.

5. Tidsplan I

Schedule I var en av årets første virale suksesser, og tok av på en måte jeg ikke er sikker på at noen av oss hadde forventet. Spillet har fortsatt en overveldende positiv score på Steam akkurat nå, og selv om det absolutt har en stor komediefaktor med det visuelle og gameplayet, er kriminalsimulatoren også et givende spill å investere tiden din i. Gambling, narkotika, vold, alt er der. Som Grand Theft Auto, men med litt mer benarbeid og organisering. Det er lett å tape titalls eller hundrevis av timer, akkurat slik en god simulator skal være.

4. Kommandosoldater: Opprinnelse

Det er pent, vanskelig og taktisk. Commandos: Origins bringer kommandosoldatene tilbake til skjermene våre for litt troppsbasert snikestrategi, og du kontrollerer ikke store imperier eller hele slagmarker, men du må bite negler når du dukker og dykker mellom skjulesteder i håp om å unnslippe nazivaktene som er både flere og har flere våpen enn deg. Bombastisk action kan fortsatt forekomme, men du må være veldig presis når og hvor du bestemmer deg for å ha en ildkamp. Commandos: Origins krever en grad av planlegging som jeg elsker å se, med begrensede ressurser som får deg til å føle deg som et geni hver gang du unnslipper et nivå i live. Nivådesignet er også briljant satt sammen, noe som gjør det til en svært fokusert taktisk opplevelse.

3. Warhammer 40 000: Dawn of War - Definitive Edition

Et av de beste RTS-spillene som noensinne er laget, kom tilbake til oss i år. Dawn of War's Definitive Edition overhaler ikke grafikken i særlig grad, men den gjorde akkurat nok til å få det til å poppe igjen etter så mange år. Spillet er like vanedannende som det noen gang var, og som noen som savnet sjansen til å spille originalen da den falt, dykket jeg på muligheten til å gi den en tur i år. Ettersom det ser ut til at Dawn of War IV vil ta oss tilbake til seriens opprinnelse med sitt gameplay, er den nye utgaven av det første spillet den perfekte måten å forberede seg på.

2. Europa Universalis V

Jeg har alltid vært litt avskrekket av den overveldende mengden detaljer i Europa Universalis-spillene. Først med det femte spillet åpnet jeg øynene som i Danny DeVito-filmen og sa "jeg skjønner det". Detaljene er poenget. Dybden i disse spillene har kanskje ikke en gang en slutt, men det gjør det bare enda mer spennende å dykke ned i. Europa Universalis V er det mest ambisiøse og ekspansive spillet hittil, og gir deg virkelig full kontroll over alle aspekter av ditt spirende imperium hvis du vil ha det. Hvis Civ VII var litt skuffende for deg i år, er det kanskje på tide å ta et steg bort fra favoritten din og prøve noen av alternativene.

1. Two Point Museum

Two Point-spillene har alltid blitt bedre for hver utgave, men det føles som om Two Point Museum er der serien virkelig har nådd et høydepunkt. Den sjarmerende grafikken, det innbydende gameplayet og den klassiske Two Point-humoren er på sitt beste her. Museumstycoon-aspektet er gjennomarbeidet og har mye mer å by på enn jeg først hadde forventet. Det er et spill du kan komme tilbake til uten å måtte bygge hærer og skape imperier som andre bidrag på denne listen. Two Point Museum er et strålende eksempel på hva et tycoon-spill bør være. Så konkurransedyktig eller så uformelt som du vil gjøre det, og det er alltid plass til å forbedre det hjemlige museet ditt.