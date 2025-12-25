GOTY 2025: Gamereactors beste skrekkspill

HQ

Det er ikke ofte en kategori som blir feiret på egen hånd, men det er ærlig talt en skuffelse ettersom skrekk tilbyr noen av de fineste videospillene hvert eneste år. For dette formål setter vi søkelyset på sjangeren som en del av vår Game of the Year 2025-dekning, med oss å plukke ut våre fem beste skrekktitler i dette kalenderåret.

Som vanlig har alle våre kvalifiserte valg blitt lansert siden 1. januar 2025, noe som betyr at det ikke vil være noen overraskelser fra desember 2024 på denne listen (vi ser på deg, Alien: Rogue Incursion).

5. The Midnight Walk

MoonHood's The Midnight Walk kommer fra hodene bak det særegne, men fantastiske Lost in Random, og er ikke helt et skrekkspill etter samme standard som de andre på denne listen. Det har skremmende og ubehagelige elementer, men det er også mindre terroriserende enn noe av det som følger, men det er ikke et problem, for der det mangler i fryktfaktor, gjør det opp for det i kreativ oppfinnsomhet. Dette er et fantastisk håndlaget stop-motion-prosjekt som handler om å lyse seg vei gjennom en fiendtlig verden. Det er unikt, slående, rart og et fantastisk eksempel på historiefortellingsevner, og en fast utfordrer som et av de beste skrekkspillene i 2025.

4. Karma: Den mørke verden

Pollard Studios Karma: The Dark World har et mye skumlere og mer psykologisk urovekkende premiss, og er en skremmende vandringssimulator der du må krysse gjennom en dystopisk verden styrt av et overmektig selskap. Dette er et skrekkspill som utspiller seg i 1984, med inspirasjon fra den berømte romanen med samme navn, og som vil holde deg på kanten av stolen og få deg til å føle deg ukomfortabel og urolig i hvert eneste sekund av historien som passerer. Det er uten tvil et av årets beste skrekkspill.

3. Silent Hill f

Det kom ikke helt til samme fanfare som Bloober Teams nyinnspilling av Silent Hill 2, men NeoBards' Silent Hill f har likevel stått ut for mange. Dette kapittelet i den langvarige serien, som kombinerer skjønnhet og frykt, introduserte nye ideer og temaer og så ut til å skremme spillere dumme i hver eneste sving underveis også. Med en sterk hovedrolleinnehaver, skremmende monstre å overvinne, utfordrende gåter å løse, og alt sammen i en verden med en beundringsverdig art direction, er Silent Hill f noe av det beste dette året har hatt å by på.

2. R.E.P.O.

Ja, det er kanskje et Early Access-spill, men det er også en av de fineste skrekkopplevelsene 2025 har kunnet by på. R.E.P.O. fra utvikleren Semiwork er et samarbeidsspill som handler om å transportere og hente verdifulle menneskelige artefakter som fungerer som en rest av vår for lengst forsvunne sivilisasjon. Haken er at verden er bebodd av alle slags skremmende monstre og skapninger som ikke ønsker noe annet enn å rive deg fra hverandre krets for krets, noe som fører til anspente og spennende møter som best nytes sammen med venner. I en verden der Early Access-spill kan forbli i staten i årevis, gir vi R.E.P.O. litt kjærlighet i 2025, for selv om det bare er en brøkdel av lanseringsutgaven, er det fortsatt en fantastisk morsom og unik skrekkoppfinnelse.

1. Cronos: Det nye daggry

Og til slutt har vi Bloober Teams nyeste kreasjon, et spill som imponerte mange i redaksjonen. Cronos: The New Dawn er et ambisiøst og slående overlevelseshorrorspill som flytter grensene for hva vi forventer av spillstilen, ved å være mer krevende og overveldende enn mye før det. Denne valsen gjennom et sønderknust Polen foregår i en alternativ virkelighet bebodd av voldelige og motbydelige grusomheter, og er intet mindre enn utmerket og et godt eksempel på skrekk når den leveres til den ytterste grad. Et spill du uten tvil må spille i 2025, hvis du tør, altså...