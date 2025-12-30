GOTY 2025: Gamereactors beste spillfilmatisering

HQ

Vi er på den siste dagen av vår prosess med å velge våre forskjellige Game of the Year-vinnere på tvers av de forskjellige sjangrene av videospill, og naturlig nok betyr dette at vi også er på det punktet hvor vi får fokusere på tilpasninger og film- og TV-serieversjoner av noen av favoritttitlene våre. Riktignok har 2025 vært et jevnere år enn noen i nyere tid, men det er en håndfull filmatiseringer som er verdt å feire, og vi setter søkelyset på disse nedenfor.

Som alltid har vi kun valgt ut filmatiseringer som har hatt premiere siden 1. januar 2025, så ikke forvent at noe fra slutten av 2024 dukker opp her.

5. Splinter Cell: Deathwatch

Ubisoft har blitt et av de mest aggressive og vellykkede dataspillselskapene når det gjelder å adaptere sine IP-er til film og TV, og årets Splinter Cell: Deathwatch var bare det siste eksempelet på dette. Serien forteller en ny historie i spionverdenen og kretser rundt den aldrende Sam Fisher, og den var elegant, spennende og actionfylt. I en tid hvor det er langt mellom nye Splinter Cell -prosjekter, føltes denne animeen som et friskt pust og en uunnværlig seer for gamere, anime-fans og Netflix -abonnenter.

4. Devil May Cry

Hvis vi holder oss til Netflix, er neste opp det siste prosjektet fra mannen som tilpasset Castlevania. Adi Shankar kom tilbake og leverte et lidenskapelig prosjekt som var alt fans av IP-en det var basert på kunne ha håpet på. Devil May Cry ønsket å fortelle historien om Capcoms berømte action-RPG-serie, og gjorde det med dyktighet og dyktighet, og tilbød en spennende og voldelig historie proppfull av over the top-karakterer, og alt satt til et dunkende og høyt lydspor. Dette var Devil May Cry slik du kjenner og elsker det.

3. The Last of Us: Sesong 2

Ingen vil si at HBO Max's The Last of Us er en dårlig laget serie, men denne andre runden med episoder gjorde noen kreative valg som ikke helt gjenspeiler standardene i den første sesongen. Det er på grunn av dette at The Last of Us faller til tredjeplass, fordi den tilbakevendende serien på andreplass har utkonkurrert Naughty Dogs adaptasjon, og ettersom vår vinner er en original adaptasjon som selv om den polariserte, ble en enormt stor hit i en periode der teatersuksess er desto mer utfordrende.

2. Fallout: Sesong 2

Årets siste filmatisering, og hovedgrunnen til at vi slår Fallout ned på andreplass, er at det er en ekstra runde med episoder til en allerede elsket serie. Bethesda og folkene på Prime Video traff virkelig spikeren på hodet med temaet og ideen for denne filmatiseringen, som var udiskutabelt og autentisk Fallout, med elskelige og minneverdige karakterer, spennende action, fantastiske og øde kulisser og miljøer, og en kompleks historie i sentrum. Denne serien er en hit, og forhåpentligvis vil den fortsette i mange år fremover.

1. En Minecraft-film

Elsk det eller hat det, A Minecraft Movie er den største filmatiseringen i 2025 og også en av årets største filmer. Det er svært uvanlig at dataspillfilmatiseringer passerer milepælen på 1 milliard dollar på kino, men denne filmen var utrolig nærme, og den skjøt seg inn i det øvre sjiktet av kinosuksesser og skapte et nytt fenomen på veien. Til å være et spill uten noe narrativ å bygge på, klarte dette prosjektet å lykkes på en måte som svært få andre noensinne kunne konkurrere med, så mye at en oppfølger er på vei og sannsynligvis også vil gjenforene store deler av skuespillerne. Igjen, det er ikke den beste videospillfilmatiseringen noensinne, men det var en stor hit og en minneverdig film, noe som gjør den til vår beste filmatisering i 2025