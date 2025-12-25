GOTY 2025: Gamereactors beste sportsspill

HQ

Vi har allerede krysset av for massevis av forskjellige kategorier som en del av vår Game of the Year -dekning for 2025, men nå er vi tilbake for enda flere. Den siste i rekken er Sport, og for de som lurer, her snakker vi spesifikt om tradisjonelle sportsvideospill og ikke motorsport eller racing. Så i motsetning til The Game Awards for eksempel, kan du ikke forvente å se noen kartkjørere i denne gjengen, da vi sparer dem til vår dedikerte Racing-kategori.

Som det har vært tilfelle frem til nå, har vi valgt våre valg basert på spill som har blitt lansert i dette kalenderåret, noe som betyr at alt som har debutert siden 1. januar 2025 var kvalifisert.

5. NBA 2K26

Til å begynne med har vi Visual Concepts 'siste NBA-tittel. Uten tvil den gjennomgående beste sportstittelen i videospill i dag, NBA 2K26 fortsetter å skille seg ut som den fineste representasjonen av digital basketball og generelt et fantastisk produkt som er perfekt for alle NBA- og basketballfans. Hvis det ikke var for den grådige inntektsgenereringen, som begynner å bli for ekstrem, ville denne tittelen sannsynligvis vært høyere på denne listen, da selv om den kanskje mangler originaliteten til noen som følger, er det fortsatt et så sterkt sportsspill at det er vanskelig å slå det.

4. Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Alle som har lest mine tanker om Full Circle's Skate (og til og med sett meg spille Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4) vil vite at denne serien aldri har vært helt min greie. Men det er mer på grunn av spillfølelsen enn noe annet, for når man ser på det som et samlet produkt, er det egentlig ikke så mye annet man kan ønske seg av denne tilbakevendende suksessen. Pro Skater 3 + 4 leverer skateboardaction med utmerket følelse, tonnevis av spillmoduser og variasjon, god humor og referanser, og det hele spiller utrolig jevnt og flytende på samme tid. Tatt i betraktning hikke av Skate, Pro Skater 3 + 4 tar hjem kronen til den beste skøytetittelen i 2025.

3. Inazuma Eleven: Victory Road

Det har vært et utmerket år for digital fotball, ettersom EA er tilbake i form med et sterkere EA Sports FC -kapittel, mens folkene på Sloclap også bød på et spennende og unikt alternativ. Ikke å forglemme Level5 Inc.s Inazuma Eleven: Victory Road, et etterlengtet JRPG-møter-fotballspill som med enorm dybde og store variasjoner i spillopplevelsen serverte en opplevelse som få kunne konkurrere med. Man kan argumentere for at dette til tider er mer et turbasert rollespill enn et sportsspill, men ettersom handlingen utspiller seg på banen i et tett lagbasert spill, er det ingen tvil om at Inazuma Eleven: Victory Road fortjener sin plass på denne listen.

2. Ensomme fjell: Snow Riders

Megagon Industries har vist en god evne til å levere overbevisende og morsomme arkadesportopplevelser, med det utmerkede Lonely Mountains: Downhill som høydepunkt. Ved årsskiftet kom utvikleren tilbake med Lonely Mountains: Snow Riders, et eventyr som byttet ut terrengsykler med ski og la opp til et flott og tilfredsstillende arkadepreget spillpremiss om å nå bunnen av en løype så raskt som menneskelig mulig. Dette spillet er uanstrengt fornøyelig og herlig forenklet, og er et av årets fineste indiespill og også et ledende sportseksempel.

1. Omkamp

Fotballspill har vært ganske like og velkjente i årevis, og tilbyr gjenkjennelige og tradisjonelle spilloppsett som vanligvis bruker et ovenfra-og-ned og mer simulert og strategisk tema. Folkene hos Sloclap bestemte seg for at deres elegante kampsuite fra Sifu kunne tilpasses et fotballmiljø, og dermed ble det fantastiske og spennende Rematch født. Dette spillet hadde alt det morsomme og vakre ved den mer arkadepregede og mindre rigide backstreet-fotballen, men serverte det på en spennende flerspillermåte der konkurranse og seier var den ultimate motivatoren. For å være helt ærlig, Rematch fremstår som det mest unike fotballspillet på lenge, og fortjener sin plass øverst på denne listen.