Gran Turismo 7 på PS VR2

Jeg er ikke en spesielt stor fan av Gran Turismo som spillserie, og spesielt ikke Gran Turismo 7, som jeg på alle måter ser som to skritt tilbake fra det overraskende underholdende Gran Turismo Sport. Gran Turismo 7 føles for gammeldags for min smak. Det inneholder altfor mye grinding, og jeg avskyr den tette, tørre gammelmannskafeen hinsides all tro. Hele virksomheten med å presentere biler og motorsport som om de var hellige skrifter i et bibliotek fra det 19. århundre, fungerer ikke veldig bra for meg. Jeg leter etter noe annet når jeg tilbringer tid inne i en virtuell bil, i disse dager. Noe mer racing-flavored, noe mer betydelig med mer fokus på ekte motorsport og selvfølgelig har jeg ikke noe ønske om å betale 300kr for å låse opp en bil i et spill jeg allerede har betalt 700kr for.

Selvfølgelig er det umulig å vise hvordan GT7 ser ut i PS VR2 med stillbilder, så disse meningsløse asfaltbildene må gjøre.

Når det er sagt, har Polyphony fortsatt å polere kjøreopplevelsen i Gran Turismo 7, og etter å ha jobbet ut en haug med forskjellige feil, har onlineracing spesielt i GT7 vært ganske bra de siste seks månedene. Grafikken er også utrolig pen, og fartsfølelsen er den beste i et GT-spill noensinne. Å kjøre i en Audi R8 GTE på North Loop gir en annen følelse av å gjøre det samme i for eksempel Assetto Corsa. Det er helt klart mer fart i Polyphonys nyeste verk, og hvis du reduserer "synsfelt -innstillingene i stort sett alle andre racingsimulatorer, er det ikke mye der ute som kan konkurrere med Gran Turismo 7.

For litt over et døgn siden fikk GT7 også full PS VR2-støtte, og vi snakker hele spillet, i VR. Glem de få, raske, innholdsløse VR-løpene som var en svært begrenset del av Gran Turismo Sport (og PS VR), her er det som sagt fullt mulig å kjøre gjennom hver millimeter av Yamauchis siste hyllest til bilen, med Sonys nye plasthodesett på hodet. Og det fungerer veldig, veldig bra.

Jeg har kjørt litt i VR. Det beste inntil for noen dager siden, etter min mening, var Automobilista 2, hvis VR-støtte har blitt hyllet av mang en fartsgal gamer. Codemasters helt strålende rallysimulator Dirt Rally 2.0 har også god VR-støtte, det samme har Assetto Corsa, iRacing og Raceroom. Imidlertid kan ingen av disse konkurrere med VR-støtten og hvor godt den er implementert i Gran Turismo 7, og selvfølgelig bør Polyphony gis mye skryt for det.

Hvis du har tenkt å kjøpe PS VR2, ikke glem å kjøpe GT7 samtidig og en Logitech G Pro rattbase.

GT7 på PS VR2 er en fantastisk opplevelse fra det øyeblikket du starter. Følelsen av total innlevelse når jeg hopper inn i min Ferrari F40 med hjelmen på i mitt aller første løp er virkelig noe enhver racing-fan må oppleve. Vi visste for to år siden at Polyphony brukte mer tid på interiøret i bilene i GT7 enn stort sett noen annen utvikler i denne sjangeren, men det er først nå, etter min mening, at det virkelig kommer til sin rett, mens jeg sitter der, kan jeg bøye meg over for å kikke på rattmaterialene og dashbordknappene. Plasten ser ut som plast, karbonfiberen ser ut som karbonfiber og det er en følelse av dybde her som jeg ikke tror noe annet spill kan konkurrere med i racingsjangeren. Avstanden mellom meg og rattet, mellom rattet og frontruten, mellom frontruten og panseret, og mellom frontlysene og veien, det hele er så overbevisende og godt innstilt at jeg blir sugd inn og kan ikke unngå å bli overrasket ved flere anledninger i løpet av mine tre første løp.

Jada, det finnes noen mindre bekymringer med skalering jeg kan legge til. Mine hender og ben/føtter føles veldig små, men antagelig er de modellert etter en japansk racerfører og ikke en to meter høy gammel mann fra Nord-Sverige, så den ene lille klagen jeg har her, bør bare ignoreres. Det er skarphet,, dybde og en flyt i bildet som PS VR2 tilbyr som jeg tror gjør Gran Turismo 7 det perfekte spillet å først teste ut ditt nyinnkjøpte PS VR2 med. Fordi det ikke er Horizon: Call of the Mountain eller Resident Evil: Village som er det nye VR-hodesettets "killer-app"... Det er Gran Turismo 7.

