Granblue Fantasy: Relink har fått en fantastisk start

Lenge virket det som om JRPG var noe som hovedsakelig ble spilt av konsollspillere. Sakte, men sikkert har dette endret seg, og i dag virker det som om det er mer populært enn noensinne på Steam. To helt ferske eksempler på dette er Like a Dragon: Infinite Wealth, som satte Steam-rekord for samtidige spillere for en uke siden, og Persona 3 Reload, som også hadde seriens beste premiere på Steam.

Og bare noen få dager senere er nok et JRPG i ferd med å sette imponerende rekorder på Steam. Det dreier seg om Granblue Fantasy: Relink, som ble lansert 1. februar. SteamDB avslører at det har nådd en enorm topp på 114 054 samtidige spillere i løpet av helgen. Til sammenligning har Suicide Squad: Kill the Justice League (som også ble lansert i forrige uke) 13 459 samtidige spillere, og Tekken 8 har en topp på 49 977 samtidige spillere.

Har du spilt Granblue Fantasy: Relink, og hvorfor tror du JRPG-er er så populære på Steam om dagen?