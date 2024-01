Like a Dragon: Infinite Wealth setter ny franchise-rekord på Steam

HQ

Sakte, men sikkert har Yakuza/Like a Dragon-serien blitt stadig mer populær på Steam, noe som manifesterte seg i den beste lanseringsdagen noensinne i forrige uke, og siden har den fortsatt å vokse.

Det høyeste antallet samtidige spillere i serien ble holdt av fjorårets Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, som nådde 13 737 - en rekord som Like a Dragon: Infinite Wealth nå har slått i stykker. I skrivende stund viser SteamDB-data at ikke mindre enn 46 161 samtidige spillere koste seg med Ichiban Kasugas Hawaii-baserte eventyr i løpet av helgen.

Hvis du har lest anmeldelsen vår, vet du allerede at vi synes dette er svært velfortjent. Vi har også en guide til spillet slik at du kan komme i gang med å skape din egen uendelige rikdom, som du kan sjekke ut her.