Gravastar Mercury M1 Pro Gunmetal

Gravastar, som er oppkalt etter en gravitasjonsvakuumstjerne (vi snakker hypotetisk astrofysikk her), er kjent for sin sci-fi/cyberpunk/alien-inspirerte design, særlig når det gjelder høyttalere og ladere. Men her tester vi deres trådløse Mercury M1 Pro-mus, som kjennetegnes av en åpen bikakestruktur som får den til å se skjelettaktig ut med klare insektreferanser. Hvis du har spilt Tyranids fra Warhammer 40 000 eller Zerg fra StarCraft, vil du føle deg hjemme.

Musen kommer i flere versjoner og støtter til og med en avstemningsfrekvens på 4000 Hz. Du må imidlertid kjøpe en dongle separat for det eller vente på at pakkeavtaler skal komme sammen. Til $ 100 må jeg si at jeg hadde foretrukket at den var inkludert. Da må de ta litt ekstra fra basisproduktet. Hvis du kjøper de spesielle "Battle worn" -versjonene av M1 Pro-musen, er en inkludert, men den er også dyrere til å begynne med, ettersom de bruker håndarbeid for å skape den spesielle patinaen disse musene har.

Dette er imidlertid standardversjonen i magnesiumlegering, men den kommer med en gratis 4K-dongle når du legger 99 USD på bordet. Magnesiumskjelettet består av en stor og veldig åpen bakside, med en synlig RGB-sfære som stikker ut som et indre organ, mens konstruksjonen blir mer og mer lukket foran. Det fungerer godt, og musehjulet har en unik design som jeg ikke har kommet over før. Og viktigst av alt, den knirker og knirker ikke som så mange andre, til og med veldig dyre mus.

Passformen er veldig god, men musen er definitivt på den lille siden, og hvis du er en større person, forsvinner musen inn i håndflaten din. RGB-delen har fem forskjellige moduser, og selvfølgelig RGB. Jeg klarte ikke å installere programvaren for å kontrollere den, så alt var på standard. Jeg skal se om jeg kan få den til å svare på et tidspunkt. Muligens lastet jeg ned fra en død lenke på Gravastar-nettstedet, muligens antivirusprogrammet på datamaskinen min blir sint.

Det er en moderne PWA3395 optisk sensor inni: 650 IPS, 26K DPI, og deretter 4K polling rate trådløst, hvis du har riktig dongle. Ellers må du nøye deg med 1K - Turbospeed. Det finnes også Bluetooth, men du kjøper ikke en hardcore gamingmus for å bruke den på den måten. Som radiobølgetilkobling ser du på rundt 150 timer. Spesifikasjonene sier maksimalt 146, og det er sannsynligvis omtrent riktig. Ladingen skjer via USB-C, som også kan fungere som en kablet tilkobling.

Bak det hele ligger Omrons Blue-brytere, og det hele veier 88 gram.

Hvis du er interessert i mer hardcore tilpasning, kan du også få forskjellige typer klistremerker med ulike overflater som passer dine behov. Dette har andre gjort før, og hvis du liker den slags, er det supersmart. Et sett følger også med i esken, sammen med kabler og ekstra ben til musen.

Jeg ble positivt overrasket. Den er ganske presis, og når man først har vent seg til at den er noe smalere enn de fleste andre musene på markedet, ligger den godt i hånden. Klikkelydene er ganske tilfredsstillende, og alt i alt er det en ganske godt utført mus. Om man liker den smale passformen og de store hullene i konstruksjonen er veldig individuelt, men det endrer ikke det faktum at det er en presis og svært responsiv mus. Gravastar-produkter kjøpes vanligvis for sitt futuristiske utseende, så jeg var faktisk veldig positiv til hvor god ytelsen er, spesielt med tanke på at det langt fra er den dyreste musen på markedet.