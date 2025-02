Guardiola snakker om Bellinghams "f*ck off"-kontrovers: "Engelsken min er god, men jeg har aldri forstått den"

HQ

Pep Guardiola, Manchester City-trener, er i Madrid og venter på returoppgjøret i Champions League-playoffen mot Real Madrid, med oppgaven å komme tilbake fra en ugunstig 2-3 på Santiago Bernabéu. For noen dager siden sa han til engelsk presse at det var "1 %" sjanse for å vinne, men i går sa han til spansk presse at "jeg løy for dere". "For første gang trodde dere ikke på meg. "Etter hvert som dagene gikk, oppmuntret du deg selv, men det er ikke det beste resultatet å forsvare, men vi skal prøve".

På pressekonferansen, der han svarte på noen spørsmål på engelsk og andre på spansk, ble Guardiola spurt om den nylige kontroversen: sa Jude Bellingham "f*ck you" eller "f*ck off"? Guardiola, som ikke har engelsk som morsmål og bor i England, ble spurt om den semantiske forvirringen, og han sa at "jeg har aldri klart å forstå det, jeg trenger flere år i England for å forstå det".

"Siden fotball er fotball, har det alltid vært fornærmelser", legger han ettertenksomt til, før han forklarer at "problemet er ikke ordene, men intensjonen". "Hva var intensjonen hans? Det er det bare han og dommeren som vet".

Guardiola, som leste nyheten om at dommeren som utviste Bellingham, Munuera Montero, er midlertidig suspendert av det spanske fotballforbundet på grunn av en etterforskning om mulig interessekonflikt (han har en parallell virksomhet), ba om at "dommerne skal få være i fred".