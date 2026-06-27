Gunnar Optiks Fallout Lucky 38-briller

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Jeg har nå anmeldt et par av Gunnar Optiks’ spillbriller. Etter å ha prøvd skjermlinsene på både Cyberpunk 2077 Dex-paret og Alienware Bermuda Triangle, lurte jeg på hva annet jeg ville se på, bortsett fra stilen og utformingen av brillestengene. Fordelene med teknologien for å blokkere blått lys er åpenbare, men etter å ha prøvd to par med ganske likt design, ønsket jeg å se noe annet. Noe annerledes, som viste hvordan disse brillene ellers kan se ut. Ikke misforstå meg, jeg er en stor fan av det futuristiske utseendet til de ravfargede glassene og skjoldlinsene, men jeg er vel mer en klassisk type.

Heldigvis har jeg nylig fått prøve Fallout Lucky 38-brillene. Noe jeg virkelig beundrer ved Gunnar Optiks’ design med disse brillene, er at de ikke bare går for det åpenbare når det gjelder samarbeid. Vi får ikke bare en gjenskapelse av noen kjente solbriller. At Gunnar valgte Dex’ briller fremfor Johnny Silverhands ikoniske solbriller er et flott eksempel, og det samme gjelder Lucky 38-brillene. De er inspirert av det berømte kasinoet fra Fallouts New Vegas-setting, slik det ble vist i TV-serien. Hvordan kombinerer man solbriller og et kasino? Vel, hvis du er Gunnar Optiks, gjør du det utrolig bra.

Som alle spesialiserte Gunnar-samarbeid kommer Fallout Lucky 38-brillene med et samleretui i skinn med trykknapp, en mikrofiberpose samt en rengjøringsklut. Den pufferjakke-lignende posen jeg så følge med Dex- og Alienware-brillene var fin og futuristisk, men den ville absolutt ikke ha passet til den klassiske sjarmen i verden før Wasteland. Heldigvis har disse brillene blitt spart for en atomeksplosjon, og de kan skilte med et flott design. Retro, runde glass passer perfekt til de ravfargede glassene i det klassiske Gunnar-gamingbrilleutseendet. De mer futuristiske brillene er stilige, men de kan til tider føles litt vanskeligere å bære enn et vanlig par solbriller. Det er ikke noe lignende problem med Lucky 38-brillene.

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I tilfelle du ikke har lest noen av mine tidligere brilleanmeldelser og ikke kjenner til Gunnar Optiks’ teknologi for å blokkere blått lys, så utnytter Lucky 38-brillene denne teknologien med stor effekt. Jeg har sagt det før, og jeg sier det gjerne igjen: Selv sammenlignet med en app på datamaskinen din, som f.lux, har jeg ikke sett noe som er bedre til å blokkere blått lys. Selv om du ikke har tenkt å ta med deg disse brillene ut på gata, er Lucky 38-brillene et solidt valg hvis du vil ha et flott Fallout-inspirert tilbehør å ha på deg mens du spiller i timevis, eller bare tilbringer mye tid foran en skjerm, slik vi alle gjør i dag. Når det er sagt, finnes det billigere alternativer til Gunnar Optiks’ briller, selv blant deres samarbeidsmodeller.

Hvis du bestemmer deg for å bruke litt ekstra på Lucky 38-brillene og bli en storspiller, får du virkelig følelsen av at du har et luksuriøst par briller, og det er ikke bare på grunn av de runde rammene og lærvesken brillene er pakket i. Sølvfinishen er virkelig godt utført, og de fleksible fjærhengslene gjør at metallrammene sitter komfortabelt rundt øynene dine gjennom en god spill- eller arbeidsøkt uten å gi smerter. Saken er at når disse brillene er så godt designet, virker det nesten som bortkastet å bare la dem ligge ved skrivebordet. Det kan ta litt tid å venne seg til den ravfargede linsen, men den fungerer, og du kan alltid velge solbrilleglassene hvis du ønsker mer tradisjonelle solbriller.

Det har kanskje allerede gått klart frem av alt jeg har sagt i anmeldelsen så langt, men Lucky 38 er mitt favorittpar fra Gunnar Optiks av de jeg har fått prøvd hittil. Den patenterte teknologien for å blokkere blått lys er like god og merkbar som alltid, men designet her taler virkelig for seg selv. De er stilige uansett om du er en fan av Fallout eller ikke, noe som er en skikkelig seier i verden av spillmerchandise, der produktene så ofte bare føles som om de handler om å skrike ut din kjærlighet til favorittspillet eller -serien din. Gunnars andre Fallout-briller er kule, og «Brotherhood of Steel»-modellen ser også stilig ut, men akkurat som serien selv nådde sitt høydepunkt i New Vegas, ser det ut til at det samme gjelder brillene som er inspirert av denne verdenen.

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