Gunnar Optiks Tomb Raider Croft-spillbriller

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Som du sikkert kan se på artikelsiden på Gamereactor, har jeg anmeldt en god del av Gunnar Optiks' spillbriller nå. Samarbeid som spenner fra Cyberpunk til Fallout og merker som Alienware. Hvert av dem hadde sin egen sjarm, men med Tomb Raider-samarbeidet føles det virkelig som om Gunnar har satset alt for å levere et par solbriller som fanger essensen av en av spillverdenens mest ikoniske karakterer. Vi feirer tross alt 30 år med Tomb Raider.

Selv om Amazon kanskje ligger litt etter med remaken av «Legacy of Atlantis» og den nye serien, leverer Gunnar et par solbriller som føles som om de er hentet rett fra Croft selv. Vanligvis går ikke Gunnar for den mest åpenbare kryssreferansen med spillbrillene sine. Når det gjaldt Cyberpunk 2077, for eksempel, ga de oss Dex- og Militech-brillene i stedet for å bare gå rett på med et par som lignet på Johnny Silverhands klassiske look. Slik er det ikke med Tomb Raider. Ingen hint, bare briller som er inspirert av den eneste ene Lara Croft.

Gunnar har blitt stadig bedre med de samleobjektene som følger med brillene. Med Tomb Raider Croft-brillene får du et brilleetui formet som et lårhylster, som faktisk kan festes til klærne dine hvis du ønsker det, eller festes med en borrelåsrem. Du får også en spesialdesignet klut, en pose for å ta med brillene på farten, og en unik pin formet som en liten dolk. Den egner seg nok bedre til å åpne brev enn som en praktisk hjelper hvis du selv vil dra på gravplyndring, men alt dette bidrar til å skape en komplett pakke som igjen gir inntrykk av at Gunnar gir deg mer valuta for pengene med disse brillene.

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Det er vanskelig å lage briller som er raffinerte og stilige, samtidig som de viser nøyaktig hva de er inspirert av. I stedet for latterlige design som skriker «hei alle sammen, jeg elsker spill», har Gunnar alltid valgt et mer «geek chic»-utseende, noe jeg tror blir mye mer verdsatt og betyr at du ikke trenger å være redd for å gå ut i offentligheten med et par av selskapets briller. Samtidig gir dette selskapet muligheten til å være kreative med de «nice-to-have»-tilbehørene som følger med et par Gunnar Optiks. Jeg sa det i anmeldelsen av Militech-brillene, og jeg sier det samme nå: Jo mer unikt hvert par blir med sine tilbehør, jo mer føler fansen at de får et produkt som er helt unikt.

Når det gjelder selve brillene, er de utrolig godt designet, slik jeg nå har kommet til å forvente av Gunnar. De har den klassiske runde formen, med rammer i rustfritt stål og en strukturert brillebøyle, innkapslet i førsteklasses polymer. Linsene er, som forventet, utstyrt med Gunnars patenterte teknologi, som blokkerer skadelig blått lys og UV-stråling. Vi prøvde varianten med solbrilleglass, noe som betyr at vi ikke brukte dem primært som spillbriller, slik vi har gjort med andre par vi har anmeldt. Etter å ha sammenlignet solglassene med de ravfargede glassene, er jeg nysgjerrig på å prøve Gunnars mellomvariant, Amber Max-glassene, for å se om de kombinerer det beste fra begge verdener. Dessuten, med tanke på at oransje glass ville ha føltes spesielt «Lara», kan jeg ikke la være å tenke på hvordan de kanskje ville endre utseendet.

Brillene jeg mottok er utrolig stilige. Takket være fleksible fjærhengsler passer de på hodet mitt, men jeg må si at de strakk seg litt. Jeg vil ikke gå så langt som å si at disse brillene kun passer for et kvinnelig publikum, men de passet partneren min mye bedre enn de passet meg. Likevel, med klassiske runde rammer og et enkelt, trendy utseende, er det vanskelig å finne noe å utsette på utseendet generelt. Hvis du har et større hode, er du kanskje en av dem som bør vurdere å la disse være. Fjærene vil bevege seg for å passe til et bredere hode, men jeg er alltid redd for å ødelegge brillene når de må bevege seg slik for å passe til ansiktet mitt.

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Totalt sett føles Gunnar Optiks’ Tomb Raider Croft-briller som de beste hittil fra dette brillemerket. Linsene er like teknisk solide som alltid, men det er i designet disse solbrillene virkelig skinner. De er stilige, tidløse og tilpasser Lara Croft perfekt til et produkt som kanskje gir deg lyst til å ta på deg en blå tank-top, noen korte shorts og dykke dypt ned i ruinene av tapte sivilisasjoner.