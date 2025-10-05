Hades II: Sluttkontrovers forklart

HQ

**ADVARSEL Denne artikkelen inneholder massive spoilere for historien i Hades II...**

Hades II er på mange måter bedre enn forgjengeren. Spillet er strammere, det er en hel ekstra rute å slå, det er generelt bare mer innhold. Men nå som spillet har landet i v1.0 og slutten er avslørt, er fansen splittet, og noen er kritiske til hvordan Supergiant bestemte seg for at historien om Melinoë og Chronos skulle få en slutt.

Hva er det som gjør folk så irriterte? Nok en gang, hvis du virkelig vil unngå spoilere, foreslår vi at du ser bort nå. Ellers kommer vi til å spoile slutten fra nå av. Borte? Ok, bra. For å nå slutten i Hades II må du slå både Chronos og Typhon flere ganger. Hver gang du slår Chronos, snakker Melinoë med sin bror Zagreus i fortiden gjennom drømmer og legger en plan for å gjøre en permanent slutt på Chronos.

Alt høres bra ut, ikke sant? Død over Chronos og alt det der. Men når du har tatt deg bryet med å drepe Typhon og Chronos flere ganger, gir du ansvaret videre til Zagreus, som i stedet for å drepe Chronos for godt inviterer ham til å slutte seg til Hades' hus og leve sammen med familien sin i stedet for å fengsle ham. Dette fører til at Chronos i nåtiden gir opp oppdraget sitt og krigen mot Olympus, frigjør familien din og blir en god mann i overskuelig fremtid.

Fans på nettet har delt sin del av kritikken mot slutten, og har i stor grad pekt på hvor utilfredsstillende den føles. Etter å ha begitt deg ut på et hevntokt, blir du forlatt uten hevn helt til slutt fordi Chronos plutselig ombestemmer seg. Dessuten føles det som om Melinoës historie i praksis avsluttes av hovedpersonen i det første spillet, og at hun har blitt fratatt sitt øyeblikk.

Jeg ga Hades 10/10, og jeg står ved den poengsummen, men jeg ville lyve hvis jeg sa at jeg ikke kan se hvor folk kommer fra med slutten. Det føles som litt av en utvei, selv om vi alle visste at det kom til å skje. Hades II er et roguelike, noe som betyr at vi nesten aldri ville komme til et punkt der Supergiant ville si "ok, det var det, gutter, dere har ikke lov til å spille mer fordi dere har vunnet spillet." Vi så det samme i Hades, men Zagreus testet ut Hades-husets forsvarsverk, og det føltes som en mye lettere pille å svelge enn at Melinoë fortsatte å banke gamle sjefer på grunn av en masse tidslinje-tull på MCU-nivå.

Jeg er uenig i argumentet om at det ikke er typisk Zagreus å skåne Chronos. Hele Zagreus' reise i Hades handler om å gjenopprette familien sin, og det er derfor usannsynlig at han vil drepe sin egen bestefar bare fordi en drøm ba ham om det. Zagreus kommer ikke til å gjøre permanent slutt på Tiden uten i det minste å prøve å få ham til å ta til fornuft, og når Chronos bestemmer seg for at han ikke vil hevne seg på familiemedlemmene sine, kan man forstå hvorfor Zag gjorde det han gjorde.

Men jeg er enig i andre punkter. At Zagreus er den som bestemmer hvordan historien skal ende, frarøver Melinoë og dermed spilleren den autonomien de har hatt tidligere. Oppdraget deres er i bunn og grunn visket bort. Men, til Supergiants styrke, er det ikke slik at forfatterskapet er helt uvitende om dette problemet. Karakterer som forfulgte Chronos, som Hecate og Melinoë, sitter igjen med en bittersøt smak i munnen når de nå må tåle tilstedeværelsen av en titan de så lenge har ønsket å drepe.

Ja, Hades II hadde skrevet seg selv inn i et lite hull med alvoret i denne historien, og slutten føltes som om den enten ville være tilfredsstillende og stoppe oss fra å spille mer, eller la oss fortsette med følelsen av at vi egentlig ikke har oppnådd så mye fra et narrativt perspektiv. Men så lenge Hades II var i Early Access, hadde fansen en annen teori om hvordan det ville ende. Melinoë i gresk mytologi er sterkt forbundet med mareritt, og teorien gikk ut på at gudinnen torturerte Chronos i all evighet gjennom Black Stone of Chaos, og minnet ham på at hun ville være villig til å jakte på ham hvis han prøvde å flykte eller slåss mot familien hennes igjen.

Det er en mørk slutt. Sannsynligvis for mørk for Supergiant, som tydeligvis ønsket en mer positiv versjon av historiens finale. For meg personlig ville det imidlertid ha vært mer tilfredsstillende å se en slik slutt, for da ville det ha føltes som om Melinoës arbeid kunne fortsette uten at det var for mange spørsmålstegn igjen rundt verden og hva som skjedde med den. Slik det er nå, føles Hades IIs avslutning som en litt våt svamp. Den mangler en forpliktelse til enten det mørke ved at Melinoë ikke klarte å drepe Chronos, eller begynnelsen på en ny tidsalder uten tid da hun gjorde en permanent slutt på ham. Det er vanskelig å si hva Supergiant kunne ha gjort annerledes, men etter hvert som diskursen fortsetter å følge flere mennesker som når slutten av spillet, må vi se om stemningen endrer seg.