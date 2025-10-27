Halloween 2025: 13 skrekkspill du ikke må gå glipp av for å skremme deg fra vettet

HQ

Det er den skumleste tiden på året igjen. I motsetning til noen av de siste årene, vil 2025 se Halloween falle på en fredagskveld, noe som betyr at du vil kunne nyte den skremmende følelsen uten å måtte bekymre deg for jobben neste dag. Så for alle dere som leter etter noe forferdelig å feire Halloween, har vi 13 spill du ikke må gå glipp av i år.

Alien: Isolation

Hvor ville vi vært uten Alien: Isolation? Uten tvil det mest skremmende videospillet gjennom tidene og kanskje det største stykket Alien underholdning siden den originale filmen, som det er tilfelle hvert år siden Creative Assemblys tittel ble lansert, er dette klaustrofobiske og atmosfæriske prosjektet en umiddelbar shoe-in for denne samlingen. Hvis du ikke har spilt dette spillet ennå, bør du stoppe det du holder på med og sikre deg en kopi med en gang. Du vil ikke bli skuffet. Eller kanskje du vil, det kommer an på hvor mye du liker å bli skremt utover troen.

Alan Wake 2

Hvis det ikke hadde vært for at Baldur's Gate III er Baldur's Gate III, ville Remedy Entertainments lenge etterlengtede overlevelsesskrekkoppfølger sannsynligvis også blitt sett på som en Game of the Year-vinner. Det er en bemerkelsesverdig godt sammensatt skrekkopplevelse som har den rette balansen mellom overnaturlig og surrealistisk X-Files-lignende frykt blandet med mørke krim-undertoner, alt avhengig av hvilken hovedperson en del av historien dreier seg om. Uansett årstid bør du spille Alan Wake 2, for det er noe helt spesielt.

Dette er en annonse:

Dead Space

Kanskje det beste eksemplet på en original sci-fi-skrekkopplevelse i videospillbransjen. Dead Space - og fordi det er en fantastisk nyinnspilling - nærmere bestemt nyinnspillingen fra 2023 av Motive, er det en fantastisk utforskning av futuristisk skrekk. Det har alt det mørket og de skumle monstrene du kan håpe på, det er mange opprivende utviklinger og plottvridninger når historien begynner, og alt dette samtidig som det serveres med en tilfredsstillende spillstruktur som er givende å mestre. Som de sier, "i verdensrommet, ingen en-" vent, det er feil sci-fi-skrekkserie.

Dette er en annonse:

Outlast

Hvis du skulle spørre meg personlig om hvilket spill jeg anser som det mest skremmende gjennom tidene, ville det være Outlast. Dette spillet, originalen vel å merke, gir en følelse av å være hjelpeløs som få andre kan måle seg med. Det er rystende, mørkt, klaustrofobisk, fryktinngytende, alt du kan ønske deg av et skrekkspill, og dette skyldes til en viss grad fokuset på dårlig lys, håndtering av begrensede ressurser og å unngå forferdelige og grusomme fiender som ikke ønsker noe annet enn å drepe deg brutalt. Skrekk på sitt beste.

Resident Evil 2

Det er en konstant debatt om hvilket som er det beste Resident Evil spillet av Resident Evil 2 og Resident Evil 4. Det finnes gode argumenter for at begge er å anse som de beste, men når det kommer til et faktisk fokus på skrekk, er det RE2 som tar kronen i våre bøker. RE4 er bra på mange ting, men Leon virker alltid å ha kontroll i det spillet, noe som gir det mer actionorienterte vibber enn RE2. Dette spillet, takket være forfølgere som Mr. X og en større vektlegging av helter som er mindre kjent med redslene på Umbrella Corporation, betyr at RE2 skiller seg ut som et spill med en fryktfaktor i toppklasse.

Silent Hill 2

Og når vi snakker om oppfølgere til survival horror, kunne vi ikke gå glipp av Silent Hill 2. Det finnes mange fantastiske spill på Silent Hill, men vi trekker frem dette fordi det er så lett tilgjengelig takket være den nylige nyinnspillingen fra Bloober Team. Dette er et av de spillene som alle må spille minst én gang for å forstå hvilken innvirkning det har hatt på spillverdenen generelt. Det er ubehagelig, emosjonelt belastende, mørkt og kvelende, og det er en perfekt mal for alt som har med survival horror å gjøre.

Until Dawn

Supermassives formel for å lage skrekkspill har blitt noe kjent, men det hele startet egentlig med Until Dawn, uten tvil fortsatt det beste studioet har tilbudt i dette formatet. Karismatiske og motstridende karakterer, et mystisk og brutalt plott, virkningsfulle og tøffe beslutninger å ta underveis, alt i en minneverdig og isolert setting. Det er en grunn til at Until Dawn er så populært, og det er fordi Supermassive har forsøkt å leve opp til standardene det har satt siden det kom.

Cronos: Det nye daggry

2025 har vært et ganske jevnt år så langt for ferske skrekkspill, og siden vi allerede har fremhevet et Silent Hill -spill, virker det bare rettferdig at vi viser litt kjærlighet til Cronos: The New Dawn. Bloober Team vender tilbake til listen med den siste av sine helt originale ideer. Denne overnaturlige og sci-fi-historien tar deg med til en forskrudd versjon av Polen, og ser ut til å levere intens og krevende overlevelsesskrekkaction som krever at du er forsiktig med ressursene dine hvis du skal ha noe håp om å overleve.

Fem netter på Freddy's

Du kan ikke ha en liste over skrekkspill uten den kanskje mest berømte skrekktittelen av dem alle. Five Nights at Freddy's er et av de spillene som alle bør oppleve en gang, bare for å sette pris på hvorfor og hvordan det ble så populært. Du vil sannsynligvis ikke være så opptatt av å spille hele samlingen av spill i denne serien, men når det gjelder Halloween, er det ikke mange alternativer som er like enkle å plukke opp og nyte på en enkelt kveld.

Død ved dagslys

Skrekkspill er ofte en reise for solospillere, men siden Halloween faller på en fredag, hvorfor ikke samle noen venner for å nyte den skumle moroa? Hvis det høres gøy ut, er Dead by Daylight et godt sted å begynne, for det er ærlig talt et av de eneste asymmetriske skrekkspillene som har vært aktive og i drift i flere år. Friday The 13th The Texas Chain Saw Massacre , Killer Klowns from Outer Space, Evil Dead: The Game, , , med flere, er alle iterasjoner av Dead by Daylight, som fortsatt er gullstandarden for formatet.

Resident Evil VII: Biohazard

Vi har allerede tatt med ett spill på Resident Evil, men det føltes riktig å ta med dette som nummer to av to grunner. For det første er dette et helt forferdelig spill som er utrolig godt satt sammen. Du finner ikke mange bedre moderne skrekkopplevelser. For det andre, i motsetning til Resident Evil 2, Biohazard spiller fra et førstepersonsperspektiv, noe som gjør at det føles nesten helt unikt i forhold til tidligere kapitler i den berømte serien. Er førstepersonsperspektivet den rette retningen for fremtiden til Resident Evil? Det kan diskuteres, men det skilte seg i hvert fall ut og imponerte i den syvende hoveddelen.

Amnesia: The Dark Descent

Vi kunne ha satt The Bunker her i stedet, siden det er litt lettere tilgjengelig på midten av 2020-tallet og fortsatt er et fantastisk skrekkspill, men ærlig talt er det ingenting som definerer Amnesia -serien som The Dark Descent; spillet som mange av dere sannsynligvis ble forelsket i mens dere så YouTubere hoppe opp av stolene sine i plattformens tidligere dager. Dette spillet er mørkt og forskrudd, klaustrofobisk og dystert, og fylt med alt du kan håpe på av spøkelser og hoppeskrekk.

Phasmophobia

Kinetic Games' flerspiller-horrorspill har blitt en enorm suksess, og har solgt titalls millioner enheter til tross for at det fortsatt er i Early Access. Dette prosjektet er designet som den ultimate spøkelsesjaktsimulatoren, og handler om å bruke vett og finurlige verktøy i et forsøk på å lokalisere, identifisere og til slutt nøytralisere overnaturlige vesener som hjemsøker ulike unike steder. Det er ubehagelig og stemningsfullt, men også litt strategisk og smart, og tilbyr et flott samarbeidsalternativ for denne Halloween, spesielt nå som spillet også er til stede på konsoller.

Kommer du til å spille noen av disse spillene denne Halloween, eller har du noe annet du vil kaste deg ut i?