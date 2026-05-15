Halo: Campaign Evolved sin markedsføringskampanjen for PlayStation 5 er i gang

Etter at Gears of War: Reloaded ble utgitt på PlayStation 5 i fjor, og daværende Xbox-sjef Phil Spencer uttalte at det ikke var noen røde linjer for hva Microsoft kunne gi ut på andre plattformer, hadde nok de fleste en anelse om hva som kom til å skje. Og ganske riktig, da Halo: Campaign Evolved endelig ble annonsert, var PlayStation 5 oppført som et av formatene det vil komme til, og Sony har siden brukt dette i markedsføringen.

Det er sannsynligvis den største overraskelsen på flere plattformer siden Sonic dukket opp på GameCube, men de siste ukene har pendelen begynt å svinge igjen etter at den nye Xbox-sjefen, Asha Sharma, åpent begynte å snakke om å fokusere på eksklusive spill. Betyr det at nyinnspillingen av Halo: Combat Evolved er i fare for PlayStation-spillere?

Nei, det ser ikke ut til å være tilfelle; tvert imot, det er tydelige tegn på at det kommer til PlayStation 5, og kanskje raskere enn vi tror. En Reddit-bruker rapporterer at deres lokale GameStop nå har begynt å vise Halo: Campaign Evolved tilfeller for salgsfremmende formål. De gjør vanligvis dette relativt nær når forhåndsbestillinger starter, og det vil passe med de siste ryktene som hevder at spillet vil lanseres i slutten av juli.

Vi forventer å høre mer under Xbox Games Showcase 7. juni, da Master Chief helt sikkert vil dukke opp, gitt at spillet er satt til å lanseres i år.