Halo Championship Series og verdensmesterskapet kommer tilbake i 2025

Mens 2024 Halo Championship Series ble avsluttet i går med Spacestation Gaming som sikret turneringen, 343 Indus ... Halo Studios har nå bekreftet at HCS kommer tilbake i 2025 sammen med en annen World Championship.

Dette har blitt bekreftet i et innlegg på X, hvor det også bemerkes at $ 1 million vil være på linjen for det. Den store haken for øyeblikket er at kunngjøringen nylig har betydd at vi ikke har ytterligere informasjon å legge til ennå, men vi kan sannsynligvis forvente at konkurransedyktig handling vil være i full gang igjen i februar, eller senest i mars.