Spacestation Gaming er verdensmestere i Halo 2024

I går kveld var en enorm kveld for Halo fans. Ikke bare kunngjorde 343 Industries et nytt merke med planer om å bytte til Unreal Engine 5 og droppe Slipspace-motoren, og lovet at flere nye Halo -prosjekter er under utvikling, men det var også den siste dagen i 2024 Halo Championship Series og World Championship.

Denne turneringen ble avsluttet med en tungvektskamp mellom Spacestation Gaming og OpTic Gaming, et actionfylt sett som til slutt så førstnevnte komme ut på toppen og kreve trofeet for denne sesongen. Det stemmer, SSG er 2024 Halo World Champions, noe som betyr at Adam "Bound" Gray, Kevin "Eco" Smith, Braedon "StelluR" Boettcher, Kaci "Lqgend" Sabri og trener Kyle "Elamite" Elam alle kan legge til mesterskapsring i samlingen, i tillegg til å ta hjem sin del av $ 400,000 XNUMX i premiepenger.

Med dette i bakhodet er HCS-sesongen 2024 i boks, men det er planer om en sesong i 2025, så forvent mer informasjon på denne fronten i løpet av de kommende ukene og månedene.