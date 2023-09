Halvveis til historie i LEC

HQ

Det har vært en lang vei å gå, men LECs første år under det nye formatet nærmer seg slutten med Season Finals. Lag over hele verden har allerede sikret seg plassene sine på Worlds, og EMEAs beste kandidater har kjempet om å få være med. La oss ta en titt på konkurransen fremover og hvordan det har gått med lagene etter Summer.

Lag som allerede er sikret plass, inkludert Gen.G og T1, som skal konkurrere på hjemmebane, og en sterk JDG-tropp som ønsker å fullføre den gylne veien etter å ha vunnet LPL Summer Split, vil gi tøff konkurranse til alle som kvalifiserer seg. LCS ønsker også å utfordre, med en sterk C9-tropp som ønsker å nå nye høyder, og Golden Guardians som blokkerer døren til Worlds for LECs fjerde seedede lag.

Døden på lang avstand og døden i en ball

Sommerens finalehelg ble innledet med en "winner takes all"-kamp mellom Team Heretics og Fnatic, der vinneren sikret seg Season Finals og taperen ikke klarte å snike seg over den nødvendige poengmarginen for å kvalifisere seg. Til slutt var det Fnatic som kom ut på toppen, da de byttet strategi etter et D1G1-tap og en rystende D1G2-seier takket være Hextech Soul. Ved å skifte til en poke-orientert strategi klarte Fnatic å finne en identitet og ta serien 3-1, men klarte ikke å konvertere denne strategien til suksess mot XL, med det eneste fremtredende valget i 3-1-tapet mot sine britiske brødre var Razorks uventede Kindred valg i D2G3.

Pilotert av Noah kom dødeligheten Varus tilbake til LEC-scenen sammen med Humanoids Jayce i både spill tre og spill fire for Fnatic. Etter å ha forvitret stormen av Jankos og Vetheos eksepsjonelle roams i laning-fasen, var disse to mesternes langdistanseskade i midten av spillet i stand til å gjøre omstridte kamper og mål håpløse for motstanderen. Spesielt Jayce hadde høy prioritet gjennom hele helgen i pick/ban på tvers av alle de fire beste lagene våre.

Fnatic ser ut til å være midt i å riste opp ting fra denne strategien så langt i Season Finals, men det har ikke vært uten noen humper i veien. Fortsetter denne poke-strategien mot Excel, Fnatic fant en viss suksess, men virket for avhengig av Ivern, Jayce og Kai'Sa, alle mestere som er svært omstridte i pick / ban.

Dermed ser det ut til at de har byttet fra death from afar til death in a ball og spiller en stil som er mye mer lik den i LPL og som vi så i LECs Spring splittelse, og de vant seier i kamp fire og fem i elimineringsserien mot XL i Season Finals, og hevnet seg mot Summer. Sentrert rundt valg som Taliyah og Tristana som kan bøyes mellom roller, gir det laget litt mer allsidighet i utkastet samt høy lagkampskade. Jeg vil også rette oppmerksomheten mot Trymbis Nautilus-valg, som har scoret tidlige drap for Fnatic og hjulpet dem gjennom noen ellers skjelvende laningfaser.

Riot Games

Han(d)s Gap

G2 utførte en lignende strategi mot XL i 3-0-finalen, med en ekstremt høy prioritet på å utarbeide Kai'Sa, som de bøyde mellom Caps og Hans Sama. Spesielt Hans så truende ut på valget i D3G1 og D3G3, med en kombinert KDA på 20/1/17 over serien. G2s evne til å bøye dette nøkkelvalget gjør det mulig for dem å fylle ut hullene i sammensetningen med andre sterke valg som LeBlanc og Kog'Maw for å lykkes med å tilpasse seg og motvirke motstanderens utkast i den andre valgrunden.

Det mest bemerkelsesverdige eksemplet på G2s utkast til fortreffelighet vises i D3G2, der G2 låste inn metatrussel-botbanen til Rell / Kai'Sa første og andre, blindet et sterkt toppbanevalg av Jax for Brokenblade tredje og deretter snudde skriptet på XL ved å bøye disse mesterne inn i henholdsvis jungel- og midtbanerollene og låse inn sin velprøvde Braum / Kog'Maw-botbane.

G2 ser ut til å være fornøyd med denne stilen for det meste, og har fortsatt sine uortodokse utkast, men det er ikke bare tilfeldig, bekymringsløs plukking. Brokenblade har holdt fortet på stridsvogner som Poppy og et uortodoks, men likevel effektivt Kled-valg, og Yike ser ut til å eksperimentere med bærevalg igjen, for eksempel Evelyn-valget hans i W1D2G2 vs BDS. I tillegg er Kog'Maw og Braum fortsatt et høyt prioritert valg for laget, med spesielt Braum overrepresentert i valg / forbud i G2s serie, ettersom andre lag eksperimenterer med valget for å nekte det fra dem. De er helt sikkert de å se på når de løper mot den første sesongfinalekronen noensinne.

Tilbakevendende ansikter

MAD Lions, våre Spring split-mestere, har lidd litt av et fall fra nåde, og bombet ut tidlig i Summer split. Når det er sagt, har mesterskapet deres gitt dem rett til revansje i Season Finals, og det er en sjanse de tydeligvis har vært sultne på å ta.

I løpet av Spring viste Carzzy og Chasy utrolig god form, og derfor var det dem jeg ville holde øye med i denne runden. Det var et stort hvis, og mens Chasy hadde noen problemer i MADs serie mot Excel, er Carzzy sikker på å ha en fjær i steget igjen. Med Hylissang i form, er Carzzy i stand til å bære til det fulle av sine evner, finne tidlige føringer og være en massiv kilde til skade for laget sitt i W1D1G1, samt klø tilbake seieren med en clutch quadra kill i kamp to i samme serie. Elyoya har vist seg frem igjen, og det er ingen overraskelse når kontrakten hans snart går ut - la oss se om MAD Lions denne gangen endelig kan sette tennene i litt internasjonal konkurranse.

De franske gigantene Team BDS slet lenge med å finne momentum i LEC, men har forbedret seg med stormskritt siden den nåværende stallen kom tilbake fra ERL-laget. De viste seg frem i stor stil i Spring, men klarte ikke å nå de samme høydene i sommer. Likevel har det vært et år med mange førsteplasser for denne organisasjonen, og de er på vei til å nå enda en etter at de kom blant de fire beste i LEC i Season Finals.

Nuc, et valg mange stilte spørsmålstegn ved som BDS' franchisespiller, har vist seg konsekvent i lagets suksess og ser ut som en ekte trussel i midtbanen, spesielt på aggressive magikere som Cassiopeia. I tillegg har Sheo utmerket seg hele året og har funnet seg til rette på laget igjen ved å koordinere laget gjennom midtspillet. Selv om Adam ser ut som lagets akilleshæl for øyeblikket, og underpresterer mot både BrokenBlade og Irrelevant, kan det være tid for et BDS-gjennombrudd som aldri før, hvis han kan lære seg å spille svak side fullt ut og laget klarer å spille for en formsterk Crownie (som så monstrøs ut i BDS' W1D2G2-seier over G2).

Avskjed med to

Til tross for at de - i mangel av et bedre ord - fikk juling i finalen av G2, er det mye positivt å ta med seg for XL-laget, som har vokst med stormskritt både individuelt og som lag i løpet av Summer split og Season Finals. Med en identitet som fortsatt er sentrert rundt aggressiv lagkamp og rift-heraldisk kontroll, viste XL frem et mye mer variert utvalg, og noen av medlemmene briljerte spesielt.

Veteranene på listen, Odoamne og Abbedagge, hadde begge noen monstrøse opptredener i XLs løp til andreplassen i Summer. Peach finner også fotfeste i listen, spiller mye mer proaktivt og jakter på spor for sine laners for å hjelpe XL gjennom eventuelle tidlige spill snubler. Dette er en liste som har gått fra tiendeplass på rad til å gå fem kamper mot et formsterkt Fnatic-superlag. Jeg håper at det å bli slått rundt av de nåværende kongene i Europa i 3-0s av G2 i Summer Finals og MAD Lions i Season Finals ikke rister lagets besluttsomhet, og jeg er fortsatt håpefull for fremtiden til denne listen.

Til slutt, SK Gaming forblir som de var - en liste fylt til randen med lovende talenter, ledet av sin veteranjungler Markoon - men fortsatt ikke i stand til å bryte seg inn i det øvre sjiktet av LEC. Hvis det var noe lag som hadde noe å bevise, så var det dem, men denne mørke hesten i LEC klarte ikke å gjøre et stort inntrykk ved å sikre seg billetten til Worlds.

Markoon kommer til å spille en nøkkelrolle i å lede laget til suksess i fremtiden, og jeg er spesielt opptatt av hvordan han samhandler med Sertuss. På sitt beste er de to en skremmende dødelig jungel-mid-duo, og med mestere som Akali og Sylas som kommer tilbake i kampen, kan SKs aksjer være på vei oppover neste splittelse.

Riot Games

Velg patrulje

Rell er fortsatt det beste valget i LEC, med 100 % representasjon på Season Finals så langt. Like bak følger Tristana, Renekton og Xayah, alle med nesten 100 % representasjon.

ADC-bassenget er stort og variert i LEC akkurat nå, men populære reservevalg inkluderer Kalista, Draven, Kai'Sa, Zeri og Ezreal.

Ivern og Taliyah er fortsatt svært utbredt, med sistnevnte ofte utestengt på grunn av muligheten til å bøyes mellom jungel og midt. Andre midterste som Maokai og Sejuani blir presset ut i en overmettet jungelmeta, i motsetning til Poppy som har funnet et nytt hjem i toppfilen som en frikoblingstank, omtrent som det populære støttevalget av Alistair.

Azir og LeBlanc står i tillegg klar som populære midtbanevalg, men bassenget er ganske variert i denne rollen på grunn av flexvalg og en og annen Neeko som gjør en overraskende opptreden.

LEC Season Finals LEC fortsetter i dag og kulminerer i den store finalen i Montpellier neste uke. Du kan følge med på LECs Twitch eller LoL Esports nettsted, og som alltid vil vi gi deg full dekning av ligaens vendinger.