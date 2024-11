Har Sony melket Horizon-serien tørr?

HQ

Killzone -spillene ble sannsynligvis laget som et slags svar på Microsofts den gang ekstremt vellykkede Halo -titler. Spesielt Killzone 2 ble svært hyllet og sementerte Guerrilla Games som grafikkens veivisere. Men spillene solgte aldri særlig godt, og etter Killzone: Shadow Fall for 11 år siden ble det lagt ned.

Det var ofte en Sony-praksis, frem til og med PlayStation 4, at en utvikler laget en serie spill som så ble mer eller mindre forlatt når generasjonen var over. Som et resultat av dette har Sony mange spillserier der de fleste titlene er tilgjengelige for én enkelt konsoll (muligens med et og annet unntak for andre PlayStation-formater, eller en eller annen oppdatert versjon med bedre grafikk.) Killzone kan egentlig ikke betraktes som et slikt spill, men det leverte likevel fem spill på bare ni år, bare for å bli pensjonert.

Killzone var ikke Guerrillas første spill, men det var deres definitive gjennombrudd. Serien er høyt elsket, men solgte ikke så godt som Sony hadde håpet.

Siden den gang har Guerrilla blitt synonymt med Horizon -serien, der den første delen (Horizon: Zero Dawn) står som et av de best designede spillene jeg kjenner til, og hadde en hovedperson som jeg synes brakte mange nye elementer til spillverdenen. Det var absolutt ikke verdens beste spill, men jeg vil nok gi det en sterk åttendedel, og kombinert med den vanvittig flotte verdenen og de enda kulere fiendene var det en kjempesuksess.

I bransjen betyr dette nesten automatisk oppfølgere, og fem år senere kom Horizon: Forbidden West. Det kom imidlertid midt i en tid der Sony bestemte seg for at direktetjenester var fremtiden, med et klart fokus på å utnytte sine største merkevarer bedre. Derfor ble det samme år, i 2022, kunngjort at Horizon skulle bli en TV-serie. I tillegg ble VR-spillet Horizon: Call of the Mountain annonsert.

Horizon-verdenen er en av de absolutt beste og mest gjennomtenkte spillverdenene som noensinne er sett.

Samtidig begynte ryktene å svirre om at Horizon: Zero Dawn ville bli det neste spillet som skulle få en remaster-behandling fra Sony, og når vi ser på kommentarene i nyhetene våre om dette, var de alle negative. Konsensus var at spillet var for nytt for en remaster, og at det var så bra at det ikke trengte en. I dag vet vi at dataene var korrekte, og Horizon: Zero Dawn Remastered ble kunngjort i år og er nå utgitt, i tillegg til at det tidligere i år også ble utgitt en oppdatert versjon av Horizon: Forbidden West for PC. På toppen av dette ble Lego Horizon Adventures også kunngjort i år og ble også utgitt nylig. I tillegg vet vi at det er en live service-versjon av Horizon på vei, som etter sigende skal lanseres neste år, og at det også jobbes med et nytt eventyr med Aloy.

Og i løpet av de siste månedene har vi lagt merke til et tydelig skifte i hvordan du (og andre på spillfora og sosiale medier) snakker om Horizon. Etter å ha vært en hyllet serie med sin unike verden og to flotte hovedspill, har tonen blitt hardere. Horizon: Call of the Mountain var ikke noen stor suksess og fikk lavere karakterer enn tidligere deler, i tillegg ble remasteren som nylig ble lansert oppfattet som unødvendig, og mange mente at Sony opptrådte både urettferdig og grådig i måten de forsøkte å få brukerne til å betale dyrt for den ved å stoppe salget av den billigere originalen.

Netflix har investert tungt i videospillfilmatiseringer (fra venstre: Arcane, Cyberpunk og Castlevania) og har Bioshock og Gears of War på vei. Horizon er imidlertid satt på vent inntil videre, men vi antar at Sony leter etter andre partnere. // Riot Games

Så er det Lego Horizon Adventures, som har rett og slett katastrofale Steam -tall og ganske middelmådige seertall. Fansen ser ikke ut til å ha noen som helst interesse for den, og jeg lurer på om Sony ikke har klart å vise hvordan man effektivt kan punktere en merkevares suksess gjennom overutnyttelse. Dette er ikke noe unikt for Sony, men noe vi har sett mange ganger før, og fansen tåler ikke mer enn at prosjektene holder mål.

Jeg aner selvfølgelig ikke hvor bra det kommende live service-spillet blir, men risikoen er at det blir et ganske kostbart eventyr for Sony, fordi det rett og slett ikke er noe fansen har bedt om. Et nytt Concord virker uaktuelt, men live service er en spillestil som krever mange spillere som kontinuerlig spiller og kjøper ting, noe som er det stikk motsatte av hva Horizon -serien har stått for. Kort sagt, det ser ut til å være en risiko for at folk rett og slett vil gå videre på det, noe som viser risikoen ved å jobbe i spillverdenen akkurat nå.

En utgiver som har investert alt i en serie er Ubisoft. Så lenge det fungerer, fungerer det - helt til det ikke gjør det.

Se bare på Ubisoft, som i bunn og grunn har blitt en Assassin's Creed-fabrikk, og som har lidd under en kraftig fallende børsverdi i lengre tid. Nå snakkes det ofte om en eller annen form for overtakelse, og skulle Assassin's Creed-serien begynne å gå nedover, tør jeg påstå at hele selskapet er i trøbbel. De har rett og slett lagt alle eggene sine i én kurv.

Jeg har tidligere skrevet om hvordan spillverdenen ville trenge å lansere nye store merkevarer igjen, men dessverre er det mye som tyder på at trenden går i motsatt retning der det blir mindre og mindre av dette. I stedet for nye serier blir det spinoffs på kjente merkevarer, og resultatet er at spillerne risikerer å gå lei av en tidligere elsket serie, uten at det står noe klart til å erstatte det som er utslitt.

Hver gang vi har skrevet om Horizon in 2024, har det nesten utelukkende vært negative kommentarer, noe som er et stort avvik fra tidligere. Vi håper Sony har øret mot bakken.

For 10 eller 15 år siden var det hyppige klager over melkeserier i Gamereactors kommentarfelt, i en tid da det var langt mindre melking enn i dag, hvor så mange spill er en del av franchiser og kontinuerlig slippes i den ene oppdaterte utgaven etter den andre (om ikke remastere, så PC-versjoner, eller på en ny konsollmaskinvare). Hvis det viser seg med live service-spillet neste år at fansen er utslitt av Horizon, har Sony ingen andre å skylde på enn seg selv, og jeg håper resten av spillverdenen følger nøye med på dette, for de metaforiske melkekyrne må byttes ut til slutt, og når den tid kommer blir det uhyre viktig at det faktisk finnes noe å erstatte dem med.