Hardware Awards 2023: Beste innovative maskinvare

HQ

Vi har skrevet det før, og vi skriver det igjen, men begrepene "innovativ" og "innovasjon" har en tendens til å bli misbrukt i vår kjære teknologibransje. Det ene produktet etter det andre kommer på markedet, og det kan godt være at det er bunnsolid, men det er ingen reell innovasjon, ingen nytenkning, ingen omstrukturering av hele bruksscenariet.

Så hvert år begir vi oss ut på et oppdrag, et oppdrag for å feire og hedre de produktene som har landet på Gamereactor-kontoret og som virkelig imponerer ved å være nyskapende. Det trenger ikke å være årets beste produkter, for innovasjon koster som regel en del, men innovasjon, ja, det har de levert.

I år har vi ikke hatt på langt nær så mye tid til å følge med på så mange maskinvareanmeldelser som vi hadde håpet, men det har likevel vært flere ganger vi har fått en skikkelig kjevefall og måttet omstille forventningene våre til markedet fremover. Det er slike opplevelser man samler på som anmelder, og det gjør vi nok en gang her.

Vinner: OnePlus Open

Ja, enda en sammenleggbar telefon, vi vet det. Men det skjer fortsatt så mye i dette segmentet at det virker relativt opplagt at denne typen teknisk innovasjon bør hedres her. OnePlus Open er ikke bare den første virkelige konkurrenten til Samsungs noe stillestående Fold-serie, den ankom også med pomp og prakt, med et rent Android-skall, solide kameraer og en enkelhet som Samsung rett og slett ikke kan tilby gjennom sin OneUI-programvare...

Dette er en annonse:

OnePlus Open er en fulltreffer på så mange områder, fra den fantastiske "ikke forstyrr"-glidebryteren på siden til det nå ganske effektive samarbeidet med svenske Hasselblad. Flotte skjermer både innvendig og utvendig. Rask programvare takket være kraftig innmat, hurtiglading via en lader du får med i esken. Det er stort sett alt her, og til en litt lavere pris enn Fold 5.

Det eneste vi virkelig savner her er trådløs lading, men vi er sikre på at Open er kommet for å bli, og det er mye å se frem til i fremtidige iterasjoner også. Godt gjort, OnePlus. Godt gjort, OnePlus.

HQ

Dette er en annonse:

Vinner: Sage Barista Touch

Kan en kaffemaskin vinne for å være innovativ? Ja, det kan den. Som vi skrev i vår opprinnelige anmeldelse, er denne varianten fra Sages imponerende maskinpark helt spesiell fordi den forsøker å bruke teknologi for å balansere mellom hardkokt espressosnobberi og tilgjengelighet. Displayet på maskinen guider deg rolig gjennom prosessen hver gang, en temperaturmåler damper automatisk melk i kannen for den perfekte cappuccinoen, og dyptgående innstillinger betyr at det finnes et vell av tilpasningsmuligheter.

Å lage en god kopp kaffe er både en dypt personlig og relativt taktil affære, der du ønsker å være direkte involvert i prosessen og lære å mestre et ganske skremmende verktøy. Sage tar ikke noe av dette fra deg, men tilbyr små detaljer her og der som gjør deg mer bevisst etter hvert som du lærer.

Det synes vi i redaksjonen fortjener å bli hedret, og derfor er Barista Touch med på årets liste.

HQ

Vinner: Pixel-nettbrettet

Det er sikkert mange av dere der ute som har et Google Nest av et eller annet slag, og det er kanskje til og med noen som har investert i en Nest Hub, som både fungerer som et hjem for Google Assistant, men også som en digital bilderamme for Google Foto, i tillegg til en rekke andre smarte funksjoner.

Google gjorde tidligere i år det geniale grepet å kombinere denne huben med et nettbrett, og det produktet heter Pixel Tablet. Selve nettbrettet er ikke imponerende i seg selv, men i esken får du et magnetisk høyttalerstativ som lader opp nettbrettet når det kobles til, mens det programvaremessig skifter modus og blir en gigantisk Nest Hub.

Det høres enkelt ut, men det faktum at det samme produktet kan bli til to helt forskjellige enheter er så smart at vi må nevne det her.

HQ

Vinner: Pedestal Straight Rollin'

Pedestal Straight Rollin', og de andre produktene deres for den saks skyld, er ikke innovative i seg selv, men designet gir en allsidig plassering som kan gjøre innovative underverker for hjemmet ditt, og derfor fortjener de absolutt en plass på årets liste.

Med det mener vi at det i bunn og grunn "bare" er et stativ på hjul, men at du plutselig kan styre hvor og hvordan TV-en skal plasseres, samt samle konsoll, AppleTV, lydplanke, kabler - hele sulamitten på én ramme - er så genialt at det er utrolig at ingen har tenkt på det før.

Men Danish Pedestal har gjort det, og selv om det er rom for forbedringer her og der, ble vi så positivt overrasket over sluttresultatet at vi ga det 10/10. Det står vi ved.