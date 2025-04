Harry Potter kommer IKKE til Universal Studios Great Britain, her er hvorfor

HQ

Universal Studios Great Britain, en ny temapark som ligger i Storbritannia, nord for London, blir den første parken fra det amerikanske selskapet i Europa. Mens det forventes attraksjoner basert på Minions, Jurassic World eller Tilbake til fremtiden, sa den britiske statsministeren Keir Starmer onsdag at parken vil "showcase great British creations to the world".

Men sjokkerende nok vil ikke den kanskje mest populære britiske mediefranchisen gjennom tidene, Harry Potter, være til stede i parken, til tross for at den er høydepunktet i andre temaparker i Universal-kjeden i Hollywood, Orlando og Japan. Og grunnen ser ut til å være, som forventet, opphavsrettslover.

Harry Potter eies riktignok av Warner Bros, men Universal har fått en leieavtale for å bruke den immaterielle rettigheten i sine temaparker, men i Storbritannia driver Warner en annen attraksjon, Warner Bros Studio Tour i Leavesden, Hertfordshire. Dette er hva en kilde nær prosjektet sa til BBC:

"Warner Bros. har de britiske rettighetene til Harry Potter-attraksjonene. De prøvde å finne en vei rundt det, men klarte det ikke. Det kan imidlertid endre seg i årene som kommer", noe som åpner for at nye avtaler kan inngås i fremtiden, kanskje til og med for Super Nintendo Land, som heller ikke vil være med i parken under den estimerte åpningsdatoen i 2031.

Kilden sa også at selv om Universal ennå ikke har kunngjort hvilke attraksjoner som vil være en del av parken, og har sladdet den offisielle konseptgrafikken for ikke å vise spesifikke detaljer og funksjoner, har Universal inngått alle kontrakter, og det er usannsynlig at noe vil endre seg. Han legger til at de fleste attraksjonene vil være innendørs, med unntak av tre berg- og dalbaner med temaene Tilbake til fremtiden, Jurassic World og Minions.

Når det gjelder James Bond, vil det være i form av et stunt-show, i likhet med det i Orlando ... som er tematisert rundt Jason Bourne.