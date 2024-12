HQ

Harbour er et nytt merke som ledes av bransjeveteraner, og etter det Gamereactor har klart å finne ut, inkluderer det tidligere ansatte fra flere av de absolutt ledende case-only-selskapene i bransjen, samt flere av de store i alle kategorier, og det merkes. Når det er sagt, er de en del av Pro Gamers Group, som inkluderer en rekke store merker innen nesten alt: Noble Chairs, Ducky keyboards, Streamplify, og Aerocool. I tillegg har de ikke lagt skjul på at de har utviklet det i samarbeid med flere av de største europeiske selgerne som er kjent for overklokkingsutstyr og kabinetter.

Det er vanvittig mange små detaljer i denne nye Havn HS 420, fra vifter som ikke er montert i perforert metall, men har ekte monteringsrammer som også fungerer som strukturell avstivning, til det faktum at det brukes magneter til det meste i stedet for plastklemmer. I tillegg får du et gjennomgående front- og sidepanel i glass, noe som er farlig, men godt laget. Og det følger også med et VESA-feste. Det har jeg ikke sett før, men jeg skjønner heller ikke folk som setter skjermer i kabinettet. Men her kan du gjøre det, og med et krystallklart glasspanel er det ikke noe problem.

Hele kabinettet er faktisk laget som én stor, gigantisk perforert flate med mange langstrakte åpninger som også kan brukes til kabler, og med tilhørende tverrgående klips som er laget slik at du kan montere hva du vil. Det er en veldig modulær og ekstremt fleksibel tilnærming med alle bærende elementer i metall, som du deretter kan lukke med dekkplater slik at det trekkes inn begrenset med falsk luft. Det er egentlig et dobbeltkammerprinsipp, og det er et av svært få kabinetter der det er et åpenbart forsøk på å fokusere på grafikkortet, ikke bare visuelt, men også når det gjelder kjøling. De aller fleste CPU-er i dag er væskekjølte, og det er ofte rikelig med luftstrøm for å kjøle strømdelen av hovedkortet, så det er rart at ikke flere har tenkt i disse banene.

Det er store kabelkanaler med både borrelås og fargekoding og det som bare kan beskrives som svært gjennomført industridesign i alt fra av/på-knappen til den vertikale GPU-holderen. Bunnen er hevet og er et av svært få kabinetter som faktisk tillater luft å bli sugd inn fra bunnen. De ulike metallrammene på innsiden har gummiflenser montert for å dempe vibrasjoner, noe man normalt alltid kutter bort og sparer på. På samme måte er stigerørskabelen til grafikkortet PCIe 5.0, som det fortsatt ikke finnes noen spillgrafikkort som bruker ennå. Fremtidssikring med andre ord, selv om det ofte er relativt. Det går rykter om at neste generasjon grafikkort, som i skrivende stund trolig bare er noen måneder unna, vil ha en toppmodell som faktisk bruker PCIe 5.0, og i så fall er dette foreløpig den eneste løsningen som støtter det.

I tillegg har VGPU-sporet et ganske genialt oppsett, der man bruker det lille glassskjoldet til å skape en kald og en varm sone inne i kabinettet ved å kjøre tvungen vertikal kjøling. Dette betyr at du suger luft fra bunnen, spytter den ut rett foran det vertikalt monterte grafikkortet, og deretter suges den varme luften opp fra baksiden og toppen av grafikkortet, sammen med eventuell varme fra hovedkortet. Dette krever i seg selv en væskekjølt CPU, ettersom den vertikalt monterte GPU-en dekker hovedkortet, så du må huske å ha alle kabler på plass og montere GPU-en sist.

Det er E-ATX-standard, og det er plass til ganske mye. 11 vifter totalt, hvis jeg har telt riktig. Og opptil to 420 mm radiatorer samtidig, eller tre hvis du bruker bunnrammen til å montere en radiator i stedet for vifter som suger luft inn, men det virker mindre optimalt. Det er fire støvfiltre, hvorav to kan fjernes, og her er en genial detalj: Hele topplaten er magnetisk og kan åpnes med et lite håndtak, for selvfølgelig er ikke startknappen, USB-tilkoblingene osv. klemt fast i den. De er montert i en plate på undersiden, noe som gjør løpende vedlikehold og utskifting enda enklere. Det nedre støvfilteret tas også ut fra siden og ikke fra fronten. Dette gjør det enklere å treffe riktig sted og skyve det riktig inn igjen, så poeng for den lille detaljen også.

Min eneste kritikk er at det ene PWM-navet er plassert litt merkelig, nesten som en forlengelse av kablene fra strømforsyningen. Tanken er god; det er sentralt plassert, men det er også vanskelig å komme til hvis du har mange kabler som skal kjøres til strømforsyningen. Hvis du har en væskekjølt GPU, er det sannsynligvis mer fornuftig å kjøpe ikke-VGPU-versjonen, da luftstrømmen ellers ikke gir mye mening. VGPU-versjonen koster $ 269 og den vanlige versjonen er $ 199, noe som etter min mening er overraskende billig. Et definitivt røverkjøp, vil jeg si.

Dette er uten tvil det beste og mest brukervennlige kabinettet jeg har prøvd på mange år, og tro meg, du vil ikke gå glipp av det.