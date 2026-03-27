HBO Max har blitt lansert i Storbritannia: Hva du bør vite og forvente av tjenesten

HQ

Hvordan ser bankkontoen din ut? Hvordan synes du det er å finne det endeløse utvalget av abonnementsbaserte tjenester som er tilgjengelige i disse dager? Forhåpentligvis henger du fortsatt med, for nå har enda en stor tjeneste debutert i Storbritannia, og dette er HBO Max. Fans i Storbritannia vil være kjent med mye av det denne tjenesten tilbyr takket være forbindelsen mellom HBO og Sky / Now, som forblir på plass ettersom den nye tjenesten også er tilgjengelig via disse eksisterende plattformene. Debuten baner imidlertid vei for en rekke serier som kommer til Storbritannia enten for første gang eller på den mest tilgjengelige måten de noen gang har vært.

Med dette som tilfelle, har vi fremhevet noen få tillegg som du kanskje vil sjekke ut nå som HBO Max har landet på britisk jord.

Pitt

De som liker sykehus og medisinske dramaserier vil ikke gå glipp av denne serien, som følger de ansatte ved Pittsburghs Trauma Medical Centre. Forvent kaos og turbulens, mens det dyktige medisinske personalet jobber utrettelig døgnet rundt for å redde liv i en underfinansiert akuttavdeling.

HQ

Hanen

Steve Carrell vender tilbake til TV-komedien i denne kritikerroste serien som følger en forfatter som reiser til et college-campus for å håndtere det kompliserte forholdet han har til datteren sin. Denne serien er ansett som vittig og velskrevet, og er perfekt for de som er ute etter en mer raffinert komedieserie.

HQ

Harley Quinn

Mye av det DC har gitt ut de siste årene har vært allment og lett tilgjengelig i Storbritannia, men den animerte Harley Quinn-serien er et av få unntak. Heldigvis er nå alle de fem sesongene av serien som har blitt laget frem til nå tilgjengelige, noe som betyr at du kan få med deg Harley og Poison Ivys morsomheter.

HQ

Kite Man

En spinoff-serie basert på Harley Quinn-serien ovenfor. Ingen av disse seriene er en del av det større DC-universet som stadig vokser frem, men hvis du liker denne verdenen og de sære karakterene den byr på, bør du likevel sjekke ut denne tåpelige serien.

HQ

Comebacket

Lisa Kudrow er tilbake i en av sine mest populære TV-roller ved å spille B-skuespillerinnen Valerie i komedieserien The Comeback. Dette er ikke en ny serie, da vi pleier å få en sesong av denne serien hvert tiår eller så, med premiere i 2005, sesong 2 i 2014 og nå sesong 3 i år. Så hvis du liker Friends' særegne humor, bør du ikke gå glipp av denne.

HQ

DTF St. Louis

Jason Bateman, Linda Cardellini og David Harbour. Med tre store navn som disse knyttet til en TV-serie trenger vi sannsynligvis ikke å si så mye mer for å overbevise deg om å sjekke ut prosjektet. Men hvis du gjør det, beskrives serien som en mørk komedie som utforsker et trekantdrama mellom voksne mennesker i midtlivskrise, og hvordan en av dem snart ender opp som død...

HQ

Utover disse seriene som kan være verdt oppmerksomheten din, bør det også huskes at HBO Max nå er det eneste stedet for å se TNT Sports dekning, med dette inkludert følgende :



Premier League (fotball)



FA-cupen - menn og kvinner (fotball)



Champions League (fotball)



Europa League (Fotball)



Conference League (Fotball)



Serie A (fotball)



UFC



LIV Golf



Gallagher Premiership (Rugby)



MotoGP



Sykling



FIM Superbike-verdensmesterskapet



Snooker



Cricket



Vintersport



På samme måte er HBO Max den eneste butikken for strømming av premierer for Warner Bros. kinofilmer, noe som betyr at du kan se nyere filmer som Sinners, Superman, One Battle After Another, A Minecraft Movie og mer. Mange av filmene har til og med ASL-versjoner, noe som tidligere ikke var tilgjengelig på Sky eller Now.

HBO Max vil også være det eneste hjemmet til den kommende TV-serieadapsjonen av Harry Potter, som kommer i desember og ønsker å tilpasse De vises stein for denne første sesongen. Det samme gjelder til og med for kommende DC Universe TV-prosjekter, som Lanterns når den har premiere senere i år.

HQ

Med alt dette i tankene, vil du ta tak i et HBO Max-abonnement?