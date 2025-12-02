Helldivers-filmen skal regisseres av Justin Lin fra Fast and Furious 9

HQ

PlayStation Productions ser ut til å ha det travelt med å fullføre film- og TV-planene sine før høytiden Det er bare timer siden vi fikk vite at Frederick E.O. Toye skal regissere de to første episodene av God of War-serien, og nå er det på tide med en oppdatering om et ganske ferskt prosjekt.

The Hollywood Reporter kunngjør at Justin Lin (Fast and Furious 9, noen episoder av True Detective og Community) skal regissere Helldivers-filmen som vi hørte om i begynnelsen av året. Vi får også vite at Gary Dauberman (It, The Nun og Until Dawn) har skrevet manuset.

En annen interessant bemerkning er at folk THR snakket med hevder at Lin "har som mål å finne menneskeligheten i karakterene og veve aktuelle temaer inn i historien, samtidig som han bygger ut en verden og mytologi". Å finne menneskeligheten i karakterene fra disse sprø spillene ... Er det det du vil ha fra en Helldivers-film?