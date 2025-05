Her er 12 punkter fra Mario Kart Worlds Ask the Developer

HQ

I går publiserte Nintendo en firedelt"Ask the Developer" -funksjon dedikert til Mario Kart World, flaggskipets utgivelsestittel for Switch 2, da begge kommer ut om bare to uker. I bind 18 av denne serien med intervjuer bak kulissene diskuterer Nintendo EPDs utviklere og produsenter Kosuke Yabuki, Kenta Sato, Masaaki Ishikawa, Shintaro Jikumaru og Atsuko Asahi flere aspekter ved utformingen og fremdriften av prosjektet i ulike faser, og avslører en rekke interessante og til tider overraskende fakta for fans av partyraceren.



Mens vi forteller deg om hvordan Cow ble en sentral karakter født som en tåpelig skisse, eller om hvorfor Mario Kart World ikke heter Mario Kart 9, her er 12 høydepunkter eller kulepunkter fra hele featuren. Men husk at 12 er det gamle antallet førere på banen, ettersom det doblet seg til 24 for dette mer åpne spillet.

Mario Kart World: 12 høydepunkter fra "Spør utviklerne"-intervjuet



Å finne en balanse mellom tilgjengelighet og utfordring. Utviklerne prøvde å lage baner som er tilfredsstillende for alle brukere. Teamet har lagt til landemerker som soppformede fjell for å gi spillerne en naturlig veiledning og hjelpe dem med å intuitivt finne ut hvilken retning de skal gå. I stedet for bare å bruke piler for å vise vei, forsøkte de å få verden til å føles åpen, samtidig som de sørget for at brukerne ikke så lett gikk seg vill.

Det dynamiske aspektet ved banene. De sammenkoblede biomene, sammen med de skiftende værforholdene og dag/natt-syklusen, legger til rette for en mer variert og dynamisk opplevelse med ekstra innlevelse. Ørkener, snødekte fjell eller byer nevnes som eksempler på de ulike miljøene.

Kjør som en proff. Spillet introduserer nye spillmekanikker som Rail Ride (grind) og Wall Ride, slik at spillerne kan eksperimentere med ulike måter å forflytte seg på og samhandle med verden på. Disse mekanikkene er inspirert av ekstremsporter som skateboard, BMX og snowboard. En mer fysisk drifting-mekanikk, sammen med et nytt Charge Jump og flere interaktive gjenstander, kompletterer bevegelsessettet.

Fra walk-ons til protagonister. Ideen om å gjøre NPC-er (både rivaler og statister fra Soppriket) til spillbare karakterer kom fra banedesignet. Teamet innså at noen av figurene som var en del av omgivelsene, lett kunne innlemmes i racingen, noe som ville tilføre spillet et morsomt og finurlig element.

Tid og vær er ikke der for å øke realismen. De skiftende forholdene påvirker racingmiljøet. For eksempel kan sandstormer og regn påvirke sikten og spillet, noe som gir spillerne variasjon og utfordringer. Teamet sier at de har lagt ned mye arbeid i å sørge for at disse endringene føles naturlige, og at de har prioritert visuell effekt fremfor realisme for at det skal være morsomt.

Kjennetegn fra den virkelige verden. Designerne har også lagt ned mye arbeid i å skape en stor, sammenhengende verden med variert terreng og ulike miljøer. De forklarer hvordan banene og det omkringliggende landskapet er designet med stor sans for detaljer, slik at verdenen føles mer levende og oppslukende. Landemerker som Route 66 eller Monument Valley ble brukt som inspirasjon for å få verden til å føles sammenhengende, og overgangene mellom banene ble designet for å føles sømløse, slik at Switch 2-spillerne skulle føle seg engasjerte mens de utforsket.

Som en god, gammel roadtrip-mixtape. Musikktilpasning er en viktig ny funksjon som ikke fantes i tidligere utgaver. Mario Kart World har en imponerende jukeboksfunksjon med over 200 låter. Disse låtene er nye arrangementer av klassiske Mario Kart-temaer, samt låter fra tidligere Super Mario-spill (vi har for eksempel hørt gjengivelser fra Super Mario Galaxy, Yoshi's Island eller SMB3). Musikken tilpasser seg avhengig av hvor spilleren befinner seg, hva han eller hun gjør og når på døgnet det er. For eksempel endres sporene avhengig av om spillerne er i et løp eller i Free Roam-modus.

Utviklet replay-funksjon. Etter suksessen med de morsomme reprisefunksjonene i Mario Kart 8, har Mario Kart World en forbedret replay-funksjon, slik at spillerne kan se gjennom løpene sine i sakte film, spole frem eller tilbake for å fange de beste øyeblikkene. Brukerne vil kunne gjenoppleve spennende eller morsomme spilløyeblikk, og også dele dem med venner.

Moderne fotomodus. I tillegg til den nevnte avspillingsfunksjonen har Mario Kart World nå en egen fotomodus. Denne gjør det mulig å fange vakre eller minneverdige øyeblikk fra spillet, enten spillerne kjører løp eller bare utforsker verden. Brukerne kan bevege kameraet fritt og ta skjermbilder av favorittscenene sine og dele dem med andre.

Forbedrede kjørehjelpemidler. Smart Steering ble mye brukt i Mario Kart 8 og Deluxe for at barn og nybegynnere enkelt skulle komme i gang med å kjøre. Derfor har funksjonen blitt forbedret for MK World, som også støtter et bevegelsesstyrt Joy-Con 2-hjultilbehør, og muligheten til å utføre triks automatisk eller å automatisk holde en gjenstand på førerens rygg for enklere beskyttelse mot innkommende angrep.

Utvidede flerspiller- og nettfunksjoner. En dobling av antall spillere til 24, sammen med nye spillmoduser som Knockout Tour, skal sørge for en enda mer hektisk og livlig online-opplevelse. Mario Kart World blir også den første virkelige testen for GameChat-appen, som tillater både tale- og/eller videochat i sanntid, noe som historisk sett har vært en no-go for Nintendo.

Bowser ligger i detaljene. I løpet av intervjufunksjonen ble det avduket mange nye, små detaljer, og de vil som vanlig utgjøre forskjellen for hardcore Nintendo-fans. Fra hvite bølgeskaller som hjelper spillerne med å time hoppene sine, til sprø ideer og oppsett for P Switch-oppdragene i Free Roam-modus, for ikke å snakke om de detaljerte regionale kostymene eller de mange andre nikkene og referansene til Nintendos arv som finnes i verden.



