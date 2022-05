Her er alt du må vite om Star Trek: Strange New Worlds

Det storslåtte Star Trek-universet må sies å gjennomgå en renessanse i disse årene i form av en rekke spennende nye TV-serier og storfilmer. Hver enkelt belyser et veldig spesifikt perspektiv, og tilføyer nye historier til den brede tidslinjen, som bare utvider det høyt elskede Star Trek-universet. Det er virkelig ikke noe bedre tidspunkt å være en "Trekkie".

Paramount kan lett betraktes som kjernen i dette fornyede Star Trek-pushet. Tidligere i år landet den fjerde sesongen av Star Trek: Discovery eksklusivt på strømmetjenesten Paramount+, og nå følger de opp med nok en perle for alle abonnenter i form av nok en eksklusivt Star Trek-serie.

Den heter Star Trek: Strange New Worlds, og handler nok en gang om det ikoniske skipet U.S.S. Enterprise, igjen sammen med et team av nysgjerrige oppdagere som begir seg ut i det uendelige verdensrommet for å gjennomføre oppdrag for Starfleet. Selv om serien lover mange ukjente historier, er den også en forløper til historien som startet det hele; The Original Series.

Hva kan du forvente av Star Trek: Strange New Worlds?

Selv om du kanskje allerede har en klar forventning om hva som venter i Paramounts eksklusive nye serie, er det nok av detaljer allerede. Helt i front finner vi Enterprise igjen, og Trek-fans blir glade for å se at det er Christopher Pike som sitter i kapteinstolen.

Dette ikoniske Starfleet-medlemmet er seriens sentrale protagonist, og gjennom Star Trek: Strange New Worlds må Pike og resten av Enterprise-teamet redde bortkomne offiserer, nøytralisere truende kometer, forhandle med ennå ukjente raser og håndtere mange andre potensielle katastrofer.

Hvordan passer Star Trek: Strange New Worlds inn i det bredere universet?

Siden denne serien er eksklusiv for Paramount+, som handler om Pikes tid som kaptein for Enterprise, kan du lett forvente å se mange eventyr som finner sted i løpet av disse mildt sagt tettpakkede årene. Den ikoniske Vulcan, Spock, vil selvsagt spille en viktig rolle, og vi skal få se hvordan de to karakterene samhandler, som blir avgjørende for hvordan fremtiden formes derfra, som de fleste Trekkies allerede vet.

I tillegg vil serien selvfølgelig også fremheve karakterer fra andre sesong av Star Trek: Discovery, så man kan lett forvente en viss grad av fortsettelse og overlapping mellom de to seriene, spesielt siden den fjerde sesongen av Discovery nylig ble avsluttet. Hvis du ikke har sett Discovery ennå, så anbefaler vi at du lar deg oppdatere eksklusivt på Paramount+.

Hvem er med i Star Trek: Strange New Worlds?

Siden det er en viss grad av kontinuitet mellom Star Trek: Strange New Worlds og Star Trek: Discovery, består rollebesetningen blant annet av gjenkjennelige ansikter.

Anson Mount er tilbake som Pike, Ethan Peck er igjen Spock, og Rebecca Romijn stiller nok en gang i Number One-drakten.

Som et ekstra krydder er det også massevis av nye skuespillere med, de fleste debuterer med Star Trek, så du må vente og se hvordan de passer inn i det enorme universet og hvilken rolle de vil spille om bord på Enterprise.

Hvor mange episoder er det?

Den første sesongen av Star Trek: Strange New Worlds har faktisk allerede begynt, og premieren fant sted 6. mai 2022 i Europa. Og det er nok av Star Trek-action å se frem til, da den første sesongen består av 10 episoder, og varer til 7. juli 2022, så du vil ikke akkurat ha mangel på underholdning fremover.

Og det gjelder også for fremtiden, siden Paramount allerede har gitt grønt lys for nok en sesong av Star Trek: Strange New Worlds, som skal komme i 2023 og vil også bestå av 10 episoder.

Hvor kan jeg se Star Trek: Strange New Worlds?

Denne serien er produsert eksklusivt for Paramount+, så det er der du kan se Star Trek: Strange New Worlds - www.paramountplus.com.

Se den nye Star Trek: Strange New Worlds-traileren her

For å få en idé om hva Star Trek: Strange New Worlds har å tilby, kan du se trailern for serien nedenfor, som gir et glimt av utfordringene og situasjonene Pike, Spock og resten av Enterprise-teamet står overfor i løpet av første sesong.