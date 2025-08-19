Her er alt du trenger å vite om Opening Night Live i kveld

HQ

I kveld vil hele spillverdenen nok en gang rette oppmerksomheten mot Köln når Geoff Keighley åpner Gamescom med Opening Night Live. Gamereactor vil selvfølgelig være til stede på messegulvet og vil gi deg intervjuer og forhåndsomtaler i dagene som kommer, men det er selvfølgelig dette showet som sparker det hele i gang. Tradisjonelt er Opening Night Live det svakeste av de tre showene Keighley og kompani gir oss hvert år, men hva kan vi forvente oss, og hvordan ser du på?

Kvelden starter med et kort pre-show kl. 19.30, før hovedshowet sparkes i gang kl. 20.00 norsk tid. Arrangementet kan følges live via Gamescoms offisielle YouTube- og Twitch-kanaler og The Game Awards' egne strømmer. Showet forventes å vare i omtrent to timer.

Her har du også en oversikt over starten av showet.

Vi kan selvfølgelig spekulere, men det er også ting vi allerede vet vil komme ut av treverket. Activision løfter teppet for Call of Duty: Black Ops 7, som får sin første store presentasjon på scenen. Capcom har også lovet nytt gameplay fra Resident Evil Requiem, mens Team Ninja og PlatinumGames vil vise hvordan de har revitalisert den ikoniske serien med Ninja Gaiden 4.

Dette er en annonse:

Skrekkfans kan glede seg til en titt på Silent Hill f, mens rollespillentusiaster får en eksklusiv forhåndsvisning av The Outer Worlds 2. I tillegg kommer Lords of the Fallen 2, Daemon X Machina: Titanic Scion, Phantom Blade Zero, Ghost of Yōtei og en ny trailer for Honor of Kings: World. Blizzard har allerede bekreftet at World of Warcraft: Midnight vil få sin store introduksjon i form av en ny film, og ryktene antyder at vi også kan forvente spillnyheter.

Nå er det mange titler vi allerede vet mye om, men det er sannsynligvis rom for en overraskelse eller to, og det er der vi må bevege oss inn i det mer spekulative hjørnet.

Kan vi få se mer av OD?

Blant titlene fansen håper mest på å se, er selvfølgelig det etterlengtede Hollow Knight: Silksong, som ofte har blitt nevnt, men som aldri har blitt noe av. Videre har Keighley et sterkt samarbeid med Hideo Kojima, som selvfølgelig kan vise mer fra det kommende OD, men det virker usannsynlig at han skulle være her i Köln akkurat nå. Så er det titler som mangler konkrete nyheter, men som burde være på trappene, som Judas, og kanskje Crimson Desert endelig får en utgivelsesdato.

Dette er en annonse:

Uansett er det en vill messe som sparkes i gang i dag med Opening Night Live, og du kan følge det hele via vår side.

Hva håper du å se?