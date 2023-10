Her er Forza Motorsports offisielle lanseringstrailer

HQ

Den offisielle lanseringsdatoen for Forza Motorsport er 10. oktober, men det er faktisk mulig å begynne å kjøre allerede i dag, ettersom alle som har kjøpt Premium Edition av spillet får tidlig tilgang til det.

Og tradisjonen tro krever dette en lanseringstrailer, noe Turn 10 nå har levert. Du kan ta en titt på den nedenfor for å få en oversikt over hva spillet har å by på, fra over 500 biler til 20 baner (flere vil bli lagt til gratis), en karriere- og flerspillermodus og mye mer.

Og ikke glem å ta en titt på anmeldelsen vår av spillet.