Her er grunnen til at PS5-fansen må vente på Indiana Jones and the Great Circle

Hvis du er PS5-eier og venter ivrig på å dykke ned i det nyeste Indiana Jones-eventyret, kan det hende du klør deg i hodet og lurer på: "Hvorfor tar det så lang tid?" Tross alt er Indiana Jones and the Great Circle allerede live på Xbox Series X/S og PC, mens PlayStation-fansen sitter igjen og tvinner tommeltotter, uten noe tegn til spillet i sikte. Så hva er det som venter?

Matt Booty, sjef for Xbox Game Studios, snakket nylig med Variety og ga litt innsikt i forsinkelsen. Ifølge Booty handlet ikke tidspunktet for utgivelsen av spillet bare om forretninger - det var drevet av produksjon. Han forklarte at Indiana Jones and the Great Circle allerede var godt i gang med utviklingen før Microsoft kjøpte Bethesda i 2021, noe som påvirket når PlayStation-versjonen ville være klar. For Xbox var prioriteten alltid å levere den best mulige opplevelsen for spillerne sine først, noe som betydde at PlayStation-fansen måtte vente litt lenger.



For PlayStation-spillere kan forsinkelsen føles som en relikvie rett utenfor rekkevidde - spennende, men frustrerende unnvikende. Selv om ventetiden kan virke lang, er dette ikke første gang et Xbox-spill til slutt har funnet veien til PlayStation etter en periode med eksklusivitet. Indiana Jones and the Great Circle er imidlertid den første store Xbox-tittelen som har et så langt gap mellom utgivelsene. Denne forsinkelsen, som er satt til våren 2025, kan være et tegn på hvordan titler på tvers av plattformer og tidsbestemte eksklusiviteter vil fungere i fremtiden.

For PS5-fans gjenstår det store spørsmålet: Vil du kunne vente til våren 2025 med å bli med Indy på hans nyeste eventyr, eller vil du bli fristet til å oppleve det tidligere på Xbox eller PC?