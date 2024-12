Indiana Jones and the Great Circle: En guide til å finne Vatikanets 10 relikvier

HQ

Det enestående Indiana Jones and the Great Circle er et filmatisk eventyrvideospill som MachineGames har kastet av seg merkelappen "frenetisk skytespillstudio".

Dette er ikke Wolfenstein (selv om det finnes nazister), så bortsett fra de FPS-lignende scenene er det nok av utforskning, etterforskning og gåteløsning. Doktor Jones, Indy for vennene sine, er til syvende og sist en professor i arkeologi, og selv om han må ta med seg pisken, revolveren eller knyttnevene ut på tur for å ta seg av fascistene, må han også ta i bruk dagboken, forstørrelsesglasset, kunnskapen og intuisjonen sin.

Slik fullfører du oppdraget Oppdagelsen av "De gamles gåter"

Oppdraget Oppdagelsen av "De gamles gåter" er det første av de noe innviklede samleoppdragene, og det foregår i spillets første virkelige, åpne område: den vakre og fascinerende Vatikanstaten.

Merk: På hvert sted eller kapittel i Indiana Jones and the Great Circle kan du finne oppdrag fra hovedeventyret og deretter feltarbeid, oppdagelser, mysterier og kapittelnotater.



Det første du bør vite er at selv om du ønsker å fullføre et bestemt sideoppdrag på første forsøk, er det ikke alltid det er mulig. MachineGames har gjort spillet mindre lineært, med store halvåpne miljøer, og lar deg derfor besøke dem på nytt for å fullføre alle målene. Reise-alternativet i dagbokmenyen låses opp nettopp ved å følge hovedlinjen i Vatikanstaten, og lar deg allerede returnere til Marshall University i Connecticut, USA, så snart du låser det opp.

Når du åpner oppdraget "De eldgamles gåter", vil du derfor oppdage at uansett hvor mye du prøver å finne de eldgamle relikviene du har markert på kartet (dette gjøres ved å velge Oppdagelser fra dagbokmenyen), ser det ikke ut til at du kan finne dem. Ikke fortvil når du ser at telleren "Finn antikke relikvier i Vatikanet: X/10" telleren ikke går opp, og ikke tro at spillet er ødelagt. Det spiller ingen rolle hvor mange ganger du går rundt i Det sixtinske kapell, utgravningen, Belverdere-gården, det apostoliske palasset, Nicholas Vs tårn... Du får til og med følelsen av at ... de er under føttene dine!

Så vårt andre råd er å følge eventyret litt lenger, så vil du få tilgang til underverdenen, kloakken og katakombene, noe som er umulig uten å få tillatelse eller spesifikke nøkler av visse karakterer. Med andre ord må du komme deg videre i hovedoppdraget i eventyret, nemlig Den stjålne kattemumien.

Indy: "Jeg må studere disse gjenstandene bedre."

Med dette i bakhodet, tenk at de fleste av disse gamle relikviene finnes mellom Underverdenen (som du kommer til fra rommet i Nicholas V's tårn) og Nekropolis, før du møter journalisten Gina "Ginetta" Lombardi forkledd som nonne, hvorfra du ser Emmerich Voss' luftskip og hans møte med Fader Ventura.

Disse relikviene ligner faktisk på det nytelsesredskapet du tenker på, og ja, som Jamiroquai ville sagt, "I'm going deeper underground" for å finne dem. Og med hver og en vil du se bekreftelsen på "-HEMMELIGHETFUNDET-" Nå er vi i gang.

Relikvie 1

Den første relikvien er også den enkleste av alle relikviene, siden det er nesten umulig å legge den igjen når Antonio Morello følger deg til den hemmelige kjelleren i bibliotekets verksted, og åpner passasjen med anhenget som kjempen mistenkelig nok etterlot seg på universitetet. Det ligger på bordet før du forlater rommet.

Antikk relikvie 2

Denne kommer ganske sent. Løs de hellige sårene i katakombene (du vet, den der du kobler bibeltekstene til freskomaleriene, søler Kristi blod og deretter aktiverer romertallene som er avslørt rundt krusifikset), og få fascisten og bulldoseren til å kollapse i den kolossale krigerens grav. Deretter må du falle ned i en grop og hekte deg løs med pisken. Men hvis du legger merke til det, kan du i stedet for å trykke B, svinge litt for å få tilgang til en avsats før du faller ned. I enden av kroken ligger relikvien.

Relikvie 3

Dette er kanskje det morsomste fordi det har sitt eget dedikerte puslespill. I den nordøstlige delen av nedre del av nekropoliskartet, når du går sørover og begynner å høre fascistene inspisere det som skjedde, og etter å ha blitt våt på klærne, blir du litt mer våt. Du vil sannsynligvis ha en lommelykt i hånden, og du vil sannsynligvis se en ganske åpenbar sprekk i en vegg. Hvis du prøver å krysse den med lommelykten i hånden, vil du bli overskyllet halvveis av en ustanselig strøm av vann, noe som vil slukke lommelykten din (vi snakker om den delen av kartet som ser ut som en kopp ved siden av en Space Invader).

"Et merkelig håndhugget steinobjekt med forhistorisk opprinnelse."

Men hvis du går hele veien rundt det øverste høyre hjørnet av kartet, finner du et høyt hull i veggen. Du kan kaste en tent fakkel gjennom hullet, gå tilbake og til slutt brenne bakveggen for å få tilgang til relikvien - for et zeldisk puslespill!

Relikvie 4

Kort tid etter kommer du til et større rom som er infisert med svartskjorter. I midten henger en enorm lysekrone som du kan henge deg i med pisken for å svinge deg mellom smuldrende balkonger. På den ene siden ser du noen ganske frekke sokler ved siden av like beskjedne byster. Ved å plassere den på gulvet oppå den som mangler, åpner du døren til relikvienes rom. Dette er en av de enkleste relikviene å finne.

Relikvie 5

Med den samme bysten kan du åpne en vei ut. Når du ikke kan gå lenger, må du klatre opp med pisken. Hvis du gjør dette i et par nivåer, vil du se Nike, seiersgudinnen (ja, i tilfelle du ikke visste det, sportsmerket ble oppkalt etter denne greske gudinnen). Ta et bilde av den vakre statuen, og stikk inn i benhuset på høyre side for å finne den gamle relikvien din.

Relikvie 6

Denne er lett å finne, men det kan ta deg et par forsøk. Det er ganske åpenbart hvor den befinner seg, for du kommer over enda et puslespill med byster og sokler, men denne gangen ser det ikke ut til at du kommer deg videre til relikvien. Det er en svekket murvegg, men du har sannsynligvis bare en fakkel... og vi sier deg, nei, du kan ikke sprenge den ned. Det du må gjøre er å gå rundt den opplyste veggen, og i det mørkere rommet finner du et par av de sløve septer-lysekronene som vil gjøre mer enn nok til å slå ned veggen. Du vet hva du skal gjøre.

Relikvie 7

For å finne denne må du ha aktivert feltarbeidet Kjempenes hemmelighet, som er relatert til Nephilim. Som vi anbefalte i begynnelsen, er det lurt å komme litt lenger i hovedoppdraget for å kunne fullføre sideoppdragene, og dette er nok et eksempel på det.

"På Crescenzos kart satt ti inskripsjoner. Jeg er sikker på at Antonio ville være interessert i å se et fotografi av dem alle".

De fire første låser opp oppdraget, og med de ti kan du gå tilbake til Antonios bolig og plassere de ti fotografiene på korktavlen på kontoret. Som belønning finner du den antikke relikvien på skrivebordet hans.

Tips: Du kan få ni inskripsjoner fra The Secret of the Giants, men bli litt gal fordi du ikke kan finne den tiende, som i spillets rekkefølge faktisk kan være den niende, fordi den ikke er markert på kartet. Dette er inskripsjonen i hagen til Vatikanmuseets fløy (du går inn fra øverste venstre hjørne av Belvedere-gården, midt i fascistenes vietato leir - bruk den svarte skjorten din hvis du allerede har den for å gå ubemerket blant dem) og kan bare nås når du har låst opp oppgaven En nonne i trøbbel. Du kan aktivere oppgaven ved å vandre rundt på gårdsplassen og i Det sixtinske kapell etter at du har møtt Gina, men det er stor sjanse for at du først går til Bekjennelseskilden, fullfører de underjordiske prøvene og går rett til luftskipet som tar deg med til Egypt. Og så? Da må du returnere til Vatikanet via reisealternativet for å fullføre Antonios oppgave.



Relikvie 8

La oss gå tilbake under jorden, men denne gangen på jakt etter det hemmelige klosteret som skjuler Bekjennelseskilden. Først må du løse det fantastiske puslespillet med drager, snurrende mekanismer, dåp og rotasjonen av sivarken (Moses' vandring på Nilens vann), utvilsomt et av de beste i spillet. Når du deretter går ned spiraltrappen ned i dypet, må du holde deg fast, for hvis fakkel- og vannpuslespillet hadde virket Zelda-aktig, kommer du til å ha to rasjoner med sølv- og gullstiene.

Den første relikvien er før du kommer inn i det store, utsmykkede portrommet der du skal smi nøklene, i en plattformutfordring som kalles Trials of Augur. Kryss den første delen med pendelfeller, og i den andre delen, før du krysser de svingende knivene, faller du ned i vanngraven. Der venter den eldgamle relikvien på deg.

Relikvie 9

Den niende relikvien er like etter, midt på den gylne utfordringsstien. Det er best å ta frem kartet og merke av fortidsminnenes gåter for å se at når du går langs den gylne stien før du kommer til søylerommet, bør det være en måte å snike seg inn i det tilstøtende rommet på. Den veien er gjennom en liten åpning ved foten av veggen. Det handler om å sette seg på huk og plassere en byste tilbake på sokkelen.

Relikvie 10

Til slutt, hvis du tar frem det underjordiske kartet over fontenen, vil du se at det er én gammel relikvie igjen før du forlater Vatikanets hemmelige tjenestes skjulested. Når du kommer til det fantastiske skattekammeret der den stjålne kattemumien fra hovedeventyret befinner seg, må du ikke prøve å åpne døren til venstre (til høyre på kartet), for Gina kommer ikke til å ta hensyn til deg.

Det du bør gjøre er å aktivere neste scene, kjempe mot giganten Locus og få et glimt av den briljante sekvensen mellom Mussolini, Voss og fader Ventura. Først etter dette får du tilgang til det siste rommet, med relikvien på en hylle.

Som et kult påskeegg ligger det forresten et dokument med tittelen "Rapport om utgravningen av zigguraten", datert september 1922, ved siden av relikvien, på støvelen. Det er et mesterlig nikk til ingen ringere enn René Emile Belloq, men mange år før han ble skurken i Jegerne på den forsvunne skatten, da han delte en ekspedisjon i Irak med den unge Indiana Jones (omtalt som Henry Jones Jr.).

I likhet med A Remedy for All bør du også vite at oppdraget Riddles of the Ancients Discovery gjentas i senere kapitler. I Giza må du for eksempel også finne de gamle relikviene, i dette tilfellet opptil 15.