Heroes of Might and Magic er klar for et storslått comeback

Fantasy, rollespill og strategi har alltid vært en god kombinasjon, og det er få ting på denne jorden som har kombinert begrepene så godt som Heroes of Might and Magic. Denne ærverdige serien er et kjent navn i spillverdenen takket være sin lange tilstedeværelse og popularitet, som strekker seg helt tilbake til 1990-tallet. Akkurat som med Age of Mythology og Command & Conquer: Generals var det opprinnelig en spin-off. Det begynte med Might and Magic, som ble skapt på 1980-tallet av Jon Van Caneghem og New World Computing. Den serien var kjent for sitt førstepersonsperspektiv og sin interessante fantasiverden. Etter hvert som Might and Magic vokste som merkevare, ble den utvidet til nye sjangre.

Omslagene til disse to verkene er litt som å se på et berømt historisk maleri.

Det var i 1995 at det første spillet i serien ble utgitt under navnet Heroes of Might and Magic: A Strategic Quest. Denne tittelen var direkte inspirert av det første Kings Bounty, med en struktur som var lik med noen få forskjeller, for eksempel bybygging. Du samler ressurser, rekrutterer tropper, oppgraderer helten din og kjemper i turbaserte slag. Denne serien var en videreutvikling av den vi så i Kings Bounty, og jeg vil hevde at Caneghem er et like viktig navn for Might and Magic, som Sid Meier er for Civilisation. Et annet tydelig tegn på denne inspirasjonen så vi da Heroes of Might and Magic: Quest for the Dragon Bone Staff ble utgitt til PlayStation 2. Dette var ikke Heroes of Might and Magic, men en remaster av Kings Bounty under nytt navn, der små endringer som musikk og kosmetiske justeringer er tydelig merkbare, men gameplayet er intakt.

Ikke alle vet at det fantes en PlayStation 2-utgave av serien.

Av ikke-PC-titlene var det Gameboy Colour -versjonene av originalen og oppfølgeren som imponerte mest. De var mer lik PC-versjonene og ble utgitt i 2000-2001. Det andre spillet var spesielt unikt på grunn av måten det kombinerte aspekter av alle de tre hovedspillene på PC, og selv om det ikke var perfekt, fungerte formatet veldig godt portabelt. Jeg likte spesielt godt det andre spillet på den tiden, selv om musikken i det første var et hakk bedre. Til tross for formatets begrensninger var det også mulig å ha det gøy med denne utgaven, der det føltes moderne selv med begrenset grafikk og lyd. Dessverre er det uklart hvor mange eksemplarer disse to titlene solgte på sitt format, men det var vel verdt et forsøk.

3DO Company og New World Computing skulle gi ut fire hovedtitler til PC i denne populære oppfølgerserien, og det var planer om en femte del og en online-tittel. Dessverre var det ikke nok til å holde selskapene i live. Begge gikk under i 2003, og Ubisoft kjøpte rettighetene til Might and Magic for nesten 14 millioner dollar. Caneghem skulle fortsette å lage spill, men dessverre ikke innenfor dette varemerket. Det er litt synd at han ikke har vært mer involvert i de moderne titlene med tanke på hvilken ekspertise han har om skapelsen sin. Hans siste tittel ble utgitt i 2017 under navnet Creature Quest, og han var også involvert i Victory Games 'nedlagte Command & Conquer: Generals 2. Hva han jobber med for øyeblikket er litt uklart, men vi vet at Creature Quests servere har blitt stengt permanent tidlig i 2024.

Jeg likte disse enkle, men underholdende Gameboy Colour-versjonene.

Ubisoft tok på seg ansvaret for å produsere det neste Heroes of Might and Magic etter oppkjøpet, og produserte en relativt vellykket femte del med hjelp av utvikleren Nival. Den femte delen solgte mer enn 350 000 eksemplarer det året og ble ansett som en kommersiell suksess av Ubisoft. Dessverre skulle seriens oppfølgere få stadig dårligere anmeldelser av både journalister og spillere i forbindelse med den sjette og syvende utgaven. Anmelderne mente at spillene var mindre premium, mer ødelagte og for symmetriske i designet enn tidligere. De beskrev disse spillene som mindre underholdende og interessante i sin kjernestruktur. Min personlige mening er at jeg synes det sjette og syvende spillet så betydelig bedre ut designmessig enn det femte, men dessverre var begge så fokusert rundt flerspillermodusen og symmetrien at de mistet sin sjarm som en konsekvens av dette.

Med den syvende tittelen som solgte langt under forventningene, skulle det gå lang tid før vi så livstegn fra merket igjen. Personlig trodde jeg dette var dødsstøtet for serien, ettersom det skulle gå ni år før Heroes of Might & Magic: Olden Era ble annonsert. Utviklet av Unfrozen, vil det finne sted i det riket New World Computing en gang skapte. Vi skal reise over et helt nytt kontinent, og tanken er at dette skal være et forsøk på å komme tilbake til røttene. I flere intervjuer har Unfrozen påpekt hvor populære de første titlene er, og de ønsket å tilby sin egen tolkning av den verdenen.

En, to, tre og fire er fortsatt gode titler. Jeg starter fortsatt opp både treeren og fireren i dag.

Vi i Gamereactor har ennå ikke fått testet den nye tittelen, og kan derfor ikke uttale oss om dens kvaliteter og mangler på nåværende tidspunkt. En ting som er sikkert er at Might and Magic ikke helt ble den melkekua Ubisoft regnet med. Dette ser vi også i hovedserien, som ennå ikke har fått en ny tittel utover Might & Magic X: Legacy fra 2014. Hvis Olden Era selger godt, kan vi til og med se nytt liv i hovedserien, men det er verdt å si at vi også har vært heldige at King's Bounty ikke har blitt helt glemt, ettersom den serien fikk sin siste tittel i 2021. Det faktum at begge disse ikoniske merkevarene fortsatt lever i dag, er intet mindre enn fantastisk, men spørsmålet er om det fortsatt er plass til disse fossilene i moderne tid. Vi vet at de eldre spillene fortsatt selger godt i dag, men vi vet ikke hvor godt de selger. Alt avhenger av om Unfrozen klarer å holde det de lover og tilby noe som er interessant nok for både eldre og nye spillere av serien.

Femmeren, sekseren og syveren er alle tre gode forsøk på å modernisere merkevaren. Jeg foretrekker Femmeren fremfor de to oppfølgerne.

Caneghem er ikke like kjent som for eksempel Meier eller Chris Taylor i strategisfæren, men hans betydning for sjangeren kan ikke undervurderes, for uten ham ville mange utviklere ha mistet to viktige inspirasjonskilder for sine kreasjoner. Heroes of Might and Magic 3 har fortsatt et stort community rundt om i verden og en levende konkurransescene med årlige turneringer. Den tredje utgaven er ifølge Gog selv deres bestselgende tittel siden lanseringen i 2008, og dette viser at flere av iterasjonene har klart å holde seg både populære og relevante i dag.

Neste år feirer Heroes of Might and Magic 30-årsjubileum, og hvis du som meg har vært med siden starten, vil du uten tvil ha noe å feire neste år. Jeg har fulgt Heroes of Might and Magic siden starten og har alltid satt pris på konseptet. Det er en glede og en tidløs kvalitet ved å bygge små kongedømmer og kjempe om ressursene i disse verdenene. Det er så forskjellig fra Age of Wonders, Songs of Conquest, Kings Bounty og Disciples at det fortsatt er unikt i sin sjanger. I moderne tid har trilogien også fått en brettspillvariant, som jeg ennå ikke har prøvd.

Til tross for utvikler- og forlagsbyttene er det fortsatt tydelig at det er plass til serien i moderne tid. Det gjenstår også å se om Caneghem kommer tilbake til serien han en gang var med på å skape, selv om det i så fall er lite sannsynlig at han blir mer enn en konsulent. Uansett gleder jeg meg til 2025 og håper at Unfrozen lykkes med prosjektet sitt.