Hi-Rez Studios sier opp flere ansatte og stopper utviklingen av Smite, Paladins og Rogue Company

Mot slutten av 2024 permitterte Hi-Rez Studios ansatte under påskudd av at denne avgjørelsen ville gjøre det mulig for selskapet å forplikte seg ordentlig til Smite 2 og sikre sin fremtid langt inn på 2030-tallet. Men dette er tilsynelatende ikke nok, for nå permitterer utgiveren og morselskapet til Titan Forge Games, Evil Mojo Games og First Watch Games ytterligere ansatte.

Dette ble bekreftet i en Reddit-tråd der en rekke innlegg på sosiale medier fra de berørte utviklerne ble samlet på ett sted, og tilsynelatende avslørte at rundt 30 personer har blitt permittert.

Den nøyaktige årsaken til denne endringen har blitt notert av Hi-Rez i et Discord innlegg delt av X-bruker Hocky2001, som sier: "Dette var en vanskelig beslutning som hadde som mål å sikre den langsiktige bærekraften til studioene våre."

Videre heter det "Smite 2 vil fortsette å være fokus for den nylig strømlinjeformede virksomheten. Disse reduksjonene skal muliggjøre en jevn strøm av nytt innhold og fortsatt utvikling av Smite 2, samtidig som teamkostnadene tilpasses inntektene."

Når det gjelder hva dette betyr for de andre spillene som Hi-Rez tilbyr, blir vi informert om at mens Smite 1, Paladins, og Rogue Company servere vil forbli aktive, vil spillene nå ikke motta ytterligere innholdstillegg eller støtte.

Hi-Rez legger til: "Vi forstår at dette kan komme som en skuffelse for mange av dere, men dere skal vite at Paladins har en utrolig spesiell plass i hjertene våre. Vi planlegger å holde serverne og det nåværende tilgjengelige innholdet i gang så lenge som mulig, slik at dere kan fortsette å glede dere over spillet."

