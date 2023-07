Hjertesorg og forhåpninger i LEC Summer uke tre

HQ

Det har vært en interessant uke i LEC, da den ordinære sesongen gikk mot slutten og vi måtte ta farvel med to lag. Presset var stort, og lagene kjempet for å ta skjebnen i egne hender, på jakt etter muligheten til å kjempe om en høy plassering i best av tre-serien og sikte på en plass i sesongfinalen.

Kan Fnatic finne tilbake til formen?

Noen lagoppstillinger steg og andre falt denne helgen, og Fnatic balanserer på kanten av sistnevnte kategori. Laget presterer på ingen måte dårlig, og sammenlignet med tidligere splittelser i år har de mye å være stolte av. Når det er sagt, var denne uken en mulighet til å bevise sin nyvunne dominans og vise en konsekvent stil - noe de ikke klarte. Faktisk var denne uken sannsynligvis Fnatic's verste av deres tre vanlige sesongopptredener, noe som kan forstyrre deres momentum inn i gruppene.

Selv om hele laget hadde gode mekaniske prestasjoner i løpet av helgen, spesielt Razork's Viego (D1G4), går de ikke på alle sylindre. I den første kampen mot BDS pumpet Fnatic tre kills inn i en Olaf, styrt av Adam, som gjorde det mulig for konkurrentene å konvertere til en Baron pick. En Baron steal og to Elder Dragons mot dem senere klarte Fnatic å skrape en seier ut av et nederlag de selv hadde skapt.

Kampen mot Team Heretics (D2G3) var en grei oppvisning mot et lag som ser sterke ut, men som i viktige øyeblikk Fnatic presser for langt, spiller for klønete og blir plukket. Spillere av Jankos og Vetheo sitt kaliber er minimumsnivået dette laget bør ta sikte på å konkurrere med, og hvis de kommer til VM vil disse feilene bli straffet mye hardere.

FnaticTapet mot SK var en skuffende avslutning på uken og sesongen for laget. Det var tett inn i midtspillet, med SK som hadde fordeler rundt oversiden av kartet, begge midtbanespillerne presterte bra, og Fnatic hadde botbanefordelen. Dette kom til å smuldre ned som SK snek en Baron bort fra Fnatic, og utførte deres front-til-back-utkast godt for å ta seieren.

Lagets viktigste svakhet koker ned til dårlig spill rundt målene. Dette er et aggressivt, mekanisk dominerende lag som liker å slåss for å slåss, og som bruker antallsfordeler til å sikre nøytrale mål i stedet for god planlegging. Dette er noe de må jobbe med før eller siden, for de vil bli gjennomskuet, og de vil tape når lagene slutter å spille i fellene deres.

Jeg ser imidlertid et visst håp for laget. Med andreplassen i den ordinære sesongen kunne Fnatic velge sin første motstander i gruppespillet, og valget sto mellom MAD Lions og SK.. Til tross for et komisk øyeblikk da Razork prøvde å velge XL, Fnatic, valgte de å møte SK i en hevnkamp i stedet for MAD Lions(med fem tap på rad). Med tre av fire dødsfall for Noah denne helgen kommer mot denne SK listen, kan noe av presset være av, og laget kan fokusere på hevn på dominerende måte. Det er en dristig uttalelse, og vi må vente og se om det fungerer.

SKs kjerne våkner til liv

Når vi ser tilbake på vendepunktet for SK Gaming på LEC, Markoon og Sertuss, er det begynnelsen på en ny æra for teamet. Dette er en organisasjon som ennå ikke har nådd de høyeste høyder, men som likevel mener alvor. De har hentet den velprøvde robotduoen Exakick og Doss fra 2022s dominerende LDLC OL -liste, og de har hatt god suksess i begge de to foregående periodene, selv om de har slitt litt i sommer, ettersom nybegynnerne er fokuserte og straffet.

Irrelevant har vært alt annet enn det. Visstnok går under radaren, SK's topplaner har vært et solid tillegg, i stand til grasiøst å miste banen på den svake siden og ta over med bare litt oppmerksomhet fra Markoon. Hvis vi ser bort fra tapet mot Astralis (D1G1) denne helgen, som jeg personlig tror i stor grad skyldes deres valg om å svinge Poppy inn i jungelen når det ville ha vært en bedre matchup i Renekton, har han gitt en utmerket base for resten av laget å skinne.

SK Markoon og Sertuss steppet endelig opp som en duo for å lede laget til gruppespillet. I kampene mot MAD Lions og Fnatic var de to spillerne helt uangripelige og fungerte som en dødelig duo som sikret seg fordeler i det tidlige spillet og muliggjorde strålende lagkamper fra front til rygg i midten og slutten av spillet. Med KDA-er på 11/0/21 og 13/0/17 for henholdsvis Markoon og Sertuss i disse kampene er dette et par å følge med på i gruppespillet.

KOI går Rogue når det gjelder

KOI hadde en interessant helg, og sikret seg en plass i gruppespillet til tross for noen innledende snubletråder. Det så ikke bra ut for laget da de måtte se seg slått av et vaklende Vitality -lag som så overlegne ut gjennom hele kampen (D1G2). Det virket som om Rogue var død og begravet, for KOI klarte ikke å gjennomføre forgjengernes karakteristiske stil med banedominans og makrokvelning mot et formsterkt G2 (D2G2), som kjørte dem over.

Inn i en avgjørende finalekamp mot Astralis (D3G3) så det ikke lyst ut for KOI, som virket som en skygge av den suksessen disse spillerne er i stand til. Noe ser imidlertid ut til å ha klikket bak kulissene, da KOI kom tilbake i form, vant banene sine, spilte stabilt i midtspillet og så upåklagelig ut i lagkamper i slutten av spillet - kanskje den første virkelig dominerende oppvisningen fra denne listen i sommer. Larssen brøt 1000 LEC-drap da han gikk 6/1/11 på et Neeko -valg som, sammen med Comp's 10/0/9 Sivir, så ustoppelig ut. Masse CC og lynraske engasjementer muliggjorde omfattende skader fra ADC's rikosjetter, og KOI ser ut til å ha fått stilen sin sortert for grupper.

XL-lås på tredjeplass

Jeg har ikke så mye å si om denne listen som jeg ikke har gjort tidligere uker, men jeg er fortsatt positivt overrasket over Excel's prestasjoner. Etter å ha funnet stilen sin, klarte Excel å komme tilbake fra to tragiske splittelser og sikre tredjeplassen i den ordinære sesongen. Odoamne fortjener en spesiell hyllest for mangfoldet som ble vist i prestasjonene mot Astralis (D2G1) og Team Vitality (D3G1).

Til tross for at begge lagene var våre svakeste denne splittelsen, er det fortsatt rettferdig å si at både Finn og Photon har vært fremtredende topplanere, og er ingen pushovers å møte. Spiller Sion inn i Finn med ekstremt minimale tap, og fortsetter Kennen mot Photon, Odoamne ser ut til å finne fotfeste med vaktlisten og vise frem de variable, høye nivåprestasjonene som gjorde ham til en slik trussel på Rogue og gjennom hele sin omfattende karriere. Jeg er spent på å se hvordan dette laget former seg i den beste av tre serier på en ny patch.

La oss ta en tidsreise

Vi tar en pause fra LEC neste uke, men når ligaen kommer tilbake, vil vi ha skutt frem to oppdateringer, og uunngåelig vil dette ha noen ringvirkninger på metaen. Statikk Shiv vil bli nerfed, og det er sannsynlig at Kraken Slayer vil stige opp i stedet. Ivern og Rell vil bli aktivert, og kan riste opp noen botbane- og jungelmatchups. Rell spesielt kan være et kraftig valg for lag som Excel og MAD Lions som har dyktige engasjere støttespillere.

Som forberedelse virker det som om våre tre store allerede kan være på vei ut. K'Sante var fraværende fra fire valg / forbud denne uken, noe som førte til en 73% representasjon, og fant minimal suksess når den ble valgt. Mange lag har enten motspill forberedt, eller virker rett og slett ikke redde for valget lenger, så det kan falle lenger inn i grupper.

Yuumi ble plukket fem ganger i løpet av helgen, og til tross for noen sterke opptredener så det ikke ut til å være den gratisgevinstlåsen den skulle være. Blitzcrank har dukket opp som et sterkt motvalg til katten, med hooks som kan rake inn en to-for-en-avtale under tårnet når den bokridende katten er knyttet til en lagkamerat.

Milio ble valgt seks ganger i løpet av helgen, sannsynligvis fordi lagene forsøkte å teste motkamper før gruppespillet, eller lot den slippe gjennom på blå side for å utnytte styrken i bane- og lagkamper. Dette er et valg jeg ikke mistenker vil gå noe sted, med en rekord på 5W1L i uke tre. Skirmish-tunge engasjementsstøttevalg som Nautilus, Braum og Pyke ble testet som baneteller - og virker for det meste lovende - men mangler mengden verktøy Milio tilbyr i midten av sent spill.

Hvilke valg kan øke i prioritet?

Fra og med støttevalg, virker det sannsynlig at tanky engasjere støtter som Rell, Nautilus, og Blitzcrank vil fortsette å være solide valg. I stand til å handle godt i banen, streife rundt for valg og legge ned CC i lagkamper, de er nyttige i alle stadier av spillet og kan snu spill. Braum har en utmerket matchup i mange engasjementsstøtter, i stand til å ta CC i stedet for allierte, og la disse immobile mesterne strandet etter et engasjement, noe som gjør dem til et lett bytte for re-engasjementer, og det er derfor høyst sannsynlig at Braum vil bli et viktig valg å se på.

Gragas er, og jeg tror det vil forbli, et solid flex-valg. I stand til å spilles i toppbanen, jungelen og til og med i midtbanen, Gragas kan bøyes inn i støtterollen hvis supportmetaen blir mer engasjert, med utmerkede frigjøringsverktøy i hans Body Slam og Explosive Cask evner. Xayah kan vokse til å bli et enda mer utbredt valg av lignende grunner. I stand til å skrelle seg selv med Featherstorm, og med Rakan i utkanten av metarelevans, kan det til og med bli premieren ADC plukke.

Azir har dukket opp som en premiere midtbanevalg, i stand til å være en enorm magisk skadekilde sammen med angrepsskader og gi et viktig trykkpunkt vekk fra botbanen som ikke kan ignoreres. Alternativt har Tristana steget i prioritet som et dobbelt opp-angrepsskadevalg, og også som en flex inn i botbanen. Spesielt når det er utarbeidet sammen med Milio, har dette valget en motbydelig rekkevidde og mye skade på autoangrep.

Til slutt, Poppy. Jeg kan ikke overdrive hvor bra dette valget er, og hvor mye bedre jeg tror det sannsynligvis vil bli. Poppy gir en styrke i og ut av rift som få andre mestere gjør, og er et valg som kan påvirke hvordan motstanderen trekker. Fleksibel i toppfilen og jungelen, latterlig god til frontlining og sonering, og i stand til å stenge ned alle streker, finner jeg det svært lite sannsynlig at dette valget kommer noe sted.

Tar farvel

Nå er det tid for avskjed. Astralis og Team Vitality kjempet hardt i helgen, men klarte ikke å kvalifisere seg til gruppespillet og endte på henholdsvis niende og tiende plass - et resultat begge lagene vil være svært skuffet over. Astralis viste noen flotte takter i sommer, men i deres tilfelle tror jeg - som ordtaket sier - at for mange kokker ødelegger buljongen.

Astralis er et lag som elsker å utarbeide merkelig, elsker å være kreativ, elsker å lagkamp og trefning. Denne metaen tillater dem ikke å gjøre det. Med stridsvogner, verktøymagikere og fortryllende støtter som dominerer, var Astralis i en stilistisk ulempe fra uke én og klarte ikke å tilpasse seg. Ett kontroversielt valg per kamp har en tendens til å fungere, forvirre motstanderne og være en styrke for laget å samle seg rundt, men to eller til og med tre off-meta-valg per kamp fører bare til en svakere sammensetning totalt sett, og noen vanskelige kamper.

Når det gjelder Team Vitality, er det mye arbeid å gjøre. Ikke noe hat til Daglas, han var uten tvil det best presterende medlemmet av VIT denne uken, men jeg tror det rett og slett var feil tidspunkt å sette ham inn. Å hente inn en ung LEC nykommer på et avgjørende tidspunkt for laget virker rett og slett ikke som den riktige avgjørelsen. Treningen og samholdet med lagkameratene må ha vært minimalt, og presset må ha vært enormt. Vitality har utmerkede mekaniske brikker - alle spillerne har potensial til å bli best i sin rolle, men de har ingen helhetlig stil. For eksempel er Bo en carry jungler og Upset er en carry bot laner - resten av laget er mer fleksible og bør spille rundt disse to presspunktene. Vitality kan umulig forvente å vinne i hver eneste matchup, og kanalisere ressurser til hver eneste spiller, og må derfor ta en lang titt, snakke og velge hvordan de ønsker å utvikle seg som et lag og hvem de ønsker å sette sin lit til. De kan fortsatt nå sesongfinalen, og hvis de gjør det, håper jeg inderlig at den usedvanlig talentfulle femmannsstallen deres har blitt et lag.

Sluttstilling i LECs ordinære sommersesong:

LEC Groups Bracket: