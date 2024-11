Hogwarts Legacy har solgt over 30 millioner eksemplarer

HQ

Hogwarts Legacy var fjorårets mest solgte spill, og i januar ble det bekreftet at det hadde blitt kjøpt av 24 millioner spillere. Det var kanskje å forvente at spillet ville fortsette å selge i et høyt tempo, men faktum er at det har overgått forventningene.

I løpet av de siste ti månedene har det blitt solgt ikke mindre enn seks millioner eksemplarer, noe som tilsvarer mer enn en halv million i måneden. Totalt er det solgt over 30 millioner eksemplarer, noe som er bekreftet av Warner (via Variety).

Som vi rapporterte for noen måneder siden, er utviklingen av oppfølgeren allerede i full gang, og Warner sa den gang at Hogwarts Legacy oppfølgeren "er en av de største prioriteringene" for selskapet. Vi vet ikke når det vil bli utgitt, men tilsynelatende vil spillet ha noen forbindelser til den kommende Harry Potter TV-serien.

Vi vet ikke om Warner vil lage dette enspiller også, og selskapet er kjent for å hovedsakelig ønske å fokusere på live-tjenesten - noe de forhåpentligvis ikke vil gjøre med Hogwarts Legacy 2.