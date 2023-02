Hogwarts Legacy-kontroversene forklart

HQ

Spillere nyter for øyeblikket tidlig tilgangs til Hogwarts Legacy, og i morgen lanseres spillet skikkelig. Men hvis du har vært på internett i noen som helst kapasitet er du nok klar over at spillet fortsatt er et kontroversielt tema, hovedsakelig på grunn av synspunktene til universets skaper, J.K. Rowling.

Nå har utviklerne av Hogwarts Legacy forsikret fansen om at Rowling ikke har noen forbindelse til spillet og arbeidet med det, men med tanke på at det bruker IP-en som er skapt av henne, og hun derfor vil tjene på det, har dette ikke akkurat stoppet en god mengde kritikken fra å komme spillets vei. Det er mange grunner til at kontroversene rundt Hogwarts Legacy har vedvart, og for de som ikke akkurat har full oversikt over hva som foregår kan det være forvirrende å forstå hvorfor internett føles så delt.

Den første og fremste grunnen til at noen har oppfordret til boikott av Hogwarts Legacy er J.K Rowlings anti-trans-synspunkter. Igjen, selv om det ikke er knyttet til utviklingen av spillet har mange hevdet at det å støtte IP-en hennes gjennom å kjøpe Hogwarts Legacy også støtter forfatteren selv. Dette har ført til at spesielt transmiljøet har oppfordret folk til ikke å spille spillet.

Nylig ble det oppdaget at Hogwarts Legacy faktisk har introdusert en transkarakter, som tilsynelatende er første gang for Harry Potter-universet. Mens noen har hevdet at dette er et sterkt skritt fremover for franchisen har det blitt rapportert at utviklerne bare inkluderte denne karakteren for å dreie samtalen bort fra Rowling og hennes kontroversielle synspunkter. Selv med denne karakteren er det argumentet om at Hogwarts Legacy ikke bare kan kaste inn en transperson og deretter frifinne seg fra IP-forbindelsene med skaperen og hennes synspunkter. Enkelt sagt vil Hogwarts Legacy alltid være tilknyttet trollmannsverdenen enten indirekte eller direkte, og dermed med personen som skapte den.

En annen grunn til at spillet har landet i varmt vann er gjennom den kritiske mottakelsen det har fått. For det meste har Hogwarts Legacy blitt veldig godt mottatt. Noen forventet at det skulle bli Review-bombet på grunn av den nevnte kontroversen. Med disse positive anmeldelsene har det dukket opp noe kritikk på nettet som hevder at det er noe av en skjevhet blant disse anmelderne på grunn av deres forkjærlighet for Harry Potter-serien.

Tidligere har det blitt reist andre bekymringer som har mer direkte å gjøre med Hogwarts Legacys innhold. Med historien fokusert rundt nisseopprøret i 1890 var noen bekymret for at det kunne ta på seg noen antisemittiske undertoner på grunn av skildringen av nisser av Rowling i Harry Potter-universet. Pratet om å boikotte spillet er likevel fortsatt i stor grad begrenset til forbindelsene med J.K. Rowling og fortjenesten det vil gjøre forfatteren ettersom hun eier rettighetene til trollmannsverdenen.

Bekymringer rundt Rowlings syn på transmiljøet dukket først opp i 2018, og hennes holdning ble tydeliggjort i 2020 etter et essay på 3000 ord som skisserte hennes bekymringer med transaktivisme. Siden den gang har alle og alt Harry Potter-relatert vært sentrum for en pågående storm av kontroverser, og det ser ut til at Hogwarts Legacy er det ferskeste mediet som havner i varmt vann på grunn av hennes synspunkter.

For øyeblikket boikotter folk Hogwarts Legacy gjennom å nekte å kjøpe, spille eller støtte spillet. Det har vært noe mer organisert innsats nå som spillet er spillbart, for eksempel streamere som går sammen for ikke å kringkaste spillet, og det har også vært forbud mot diskusjon om forfatteren på spillets subreddit og forum på Resetera. Det har blitt hevdet av mods av Hogwarts Legacys subreddit at diskusjon av J.K. Rowling bare fører til giftige diskusjoner, så å bare nevne forfatteren har blitt forbudt. Det er klart at uansett hvilken side av debatten du befinner deg på er dette et kontroversielt tema som har utløst en rekke interessante debatter på nettet om spillene vi spiller og menneskene vi støtter gjennom å spille dem.