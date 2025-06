Hollywoods 10 verste regissører

HQ

10. Zack Snyder

Uansett hvor begeistret jeg er for Watchmen er det ikke til å komme bort fra at Zack Snyder i bunn og grunn er en undermålig filmregissør. Sucker Punch Hans filmer, Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice, Army of the Dead, Rebel Moon - Part One: A Child of Fire og Rebel Moon - Part Two: The Scargiver er tydelige bevis på hans manglende evne til å unngå å behandle sitt publikum med respekt.

9. George Clooney

Like god som George Clooney er foran kamera i filmer som Oh Brother, Michael Clayton, Up in the Air, The Descendants og Three Kings, er han dessverre skuffende som regissør. The Tender Bar Filmer som Monuments Men, Suburbicon og Leatherheads er alle eksempler på hvordan Clooney ikke klarer å fortelle en historie på en fengslende og personlig måte, men også har problemer med å få det beste ut av sine skuespillere.

8. McG

Charlie's Angels, Charlie's Angels: Full Throttle, 3 Days to Kill og Terminator Salvation er for meg alle betegnende for den mangelen på regitevne og talent som den en gang så hete Hollywood-darlingen McG besitter.

7. Michael Bay

The Rock er lett å elske. Tåpelig 90-tallsaction med kultstatus, gjennomsyret av komisk timing og overdrevne stereotyper gjort til karikaturer. Resten av Michael Bays filmportefølje er vanskeligere å rose. Armageddon, Pearl Harbor, 6 Underground, Ambulance, Transformers: The Last Knight, , Transformers: Age of Extinction, Transformers: Revenge of the Fallen, 13 Hours... Det er så mye overmettet, slurvete, planløst søppel i denne porteføljen at det nesten blir litt absurd.

6. Brett Ratner

Hercules var i likhet med Tower Heist og Movie 43 ren søppel, for ikke å snakke om Rush Hour 3, X-Men: The Last Stand, og After the Sunset. Joda, i den første Rush Hour filmen er det mulig å finne elementer som utgjør en vellykket helhet, men den var et lykketreff i et basseng av råtne filmer regissert av Ratner.

5. Eli Roth

Hvis du er regissøren bak følgende filmer, er du åpenbart ikke særlig god i jobben din: Borderlands, Thanksgiving, Death Wish, Knock Knock, The Green Inferno, Hostel, og Cabin Fever. "Shock value" har alltid vært gore-kongen Eli Roths varemerke, men mellom blodbadene har det lenge vært store, dype sprekker i den mørkerøde fasaden.

4. Tyler Perry

Selv om den ekstremt smarte entreprenøren Tyler Perry har klart å skape sin egen subsjanger (filmer som er skrevet, produsert og regissert spesielt for et afroamerikansk publikum) i en allerede svært konkurransepreget filmindustri, er det ikke til å stikke under en stol at han i bunn og grunn er en heller dårlig historieforteller. Divorce in the Black Madea filmene, Mea Culpa, House of Payne og Beauty in Black er alle tydelige eksempler på dette.

3. Dennis Dugan

Hvor skal jeg begynne... Benchwarmers, Jack and Jill, Grown Ups, Grown Ups 2, Chuck & Larry, Love, Weddings & Other Disasters, National Security er bare noen få av de virkelig forferdelige trashkomediene Dennis Dugan har regissert, og selv om man kan avfeie dem alle som "halvmorsomt tull med Adam Sandler ved roret", er det umulig å komme utenom at Dugan er utrolig dårlig som regissør.

2. Steven Brill

Hubie Halloween er ikke en god film. Det er heller ikke The Do-Over, Walk of Shame, The Upside, Little Nicky, Late Night, The Weekend, Drillbit Taylor, eller Sandy Wexler. Steven Brill har regissert dem alle, noe som sier det meste.

1. M. Night Shyamalan

Med tanke på hvor ukritisk, entusiastisk og lidenskapelig jeg elsker The Sixth Sense, føles det trist å kaste M. Night Shyamalan under bussen på denne måten, men det må gjøres - denne fyren er utvilsomt Hollywoods dårligste regissør, og at han fortsetter å lage høybudsjettsfilmer som vekker oppsikt, er for meg en stor gåte. Blant hans verste floppfilmer finner vi naturligvis filmer som Lady in the Water, The Happening, Trap, Old, Glass, After Earth, Avatar: The Last Airbender, og The Visit.