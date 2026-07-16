Hot Wheels: Infinite Rush lanseres to uker tidligere enn forventet

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Etter «Not-E3»-perioden, da det ble veldig, veldig tydelig at altfor mange spill skulle lanseres på samme dag eller innenfor et altfor tett tidsrom – spesielt i slutten av september – begynte vi å forvente noen justeringer i lanseringskalenderen. Det første brikken som falt på plass var at Onimusha: Way of the Sword» fikk premiere tre uker tidligere enn forventet, og ble flyttet fra 25. september til 4. september, og nå skjer noe lignende også for Milestones « Hot Wheels: Infinite Rush.

Den italienske utvikleren har nettopp kunngjort planer om å lansere « Hot Wheels: Infinite Rush to uker tidligere enn forventet, nemlig 10. september, noe som betyr at 24. september nå blir datoen der «Control Resonant» og «Silent Hill: Townfall» skal kjempe om oppmerksomheten.

Selv om 10. september er en dato hvor få store spill lanseres, bidrar dette til å gjøre begynnelsen av september til en utrolig intens og travel periode på året, ettersom The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword, Halloween: The Game, Orbitals, Valheims 1.0-utgave, Screenbound og nå også Hot Wheels: Infinite Rush lanseres. For ikke å nevne Marvels Wolverine som kommer noen dager senere, samtidig som BlizzCon også finner sted...

Når det gjelder * Hot Wheels: Infinite Rush*, starter spillet nå også sin Early Access-periode 7. september, og for å få en forsmak på hva som venter, kan du sjekke ut vår første forhåndsvisning av spillet, som er planlagt lansert for PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2.